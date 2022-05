El tema de telenovela que Verónica Castro no quería cantar y que la enfrentó con un productor

En la década de 1980, Verónica Castro reinaba en las telenovelas y en aquellas épocas las artistas que eran multifacéticas acostumbraban a cantar los temas oficiales de los melodramas que protagonizaban, como ocurrió con “Los ricos también lloran”.

Y aunque era casi un hecho que la “Chaparrita de oro” fuera la voz oficial de los temas de sus telenovelas, hubo uno que no quería cantar y que era de la autoría del compositor José Antonio Farías, quien recientemente reveló lo que pasó con la actriz y el producción de dicho melodrama.

En una entrevista con el periodista Jorge Carbajal para el programa “En shock”, el “Potro” Farías relató que Verónica Castro se negaba a interpretar el tema de una de sus más famosas telenovelas y tanto se molestó que se enfrentó con el productor de dicha ficción, el afamado Valentín Pimstein.

Lee también: Verónica Castro y Daniela Castro: ¿Son parientes estas actrices de telenovelas?

No le gustó el tema de “Rosa salvaje”

José Antonio Farías relató en la charla que a Valentín Pimstein le bastó escuchar una sola vez el tema que compuso para la telenovela “Rosa salvaje” para elegirlo, por lo que se esperaba que Verónica Castro lo cantara, como había sido la tradición, pero se encontraron con un rotundo “no”.

“Me habla Pimstein y me dice, 'necesito que vengas a México porque necesito que convenzas a Verónica Castro', porque no quería cantar la canción... Yo iba con mi casetera y con mi casete, y estaban filmando en un parque, entonces en un árbol del parque colgaron un espejo y estaban ahí peinando a Verónica", mencionó.

Lee también: Lucía Méndez revela si invitaría a Verónica Castro a un ‘Perrísimas Tour’

De acuerdo con lo relatada por el “Potro” Farías, la actriz mostró una actitud arrogante con él cuando se presentó, pues no se conocían hasta ese momento, e incluso le dijo abiertamente que el tema no le gustaba y que no lo iba a cantar.

“(Le dije) ’Vengo aquí para enseñarle mi canción' y me responde 'ah sí, sí, ya me dijeron'. Ella con actitud de 'no me importa lo que traigas', como con esa actitud. Y entonces le digo '¿le puede decir a la señorita que si por favor le apaga a la secadora?', y le dice 'no, no, no, así está bien’”, agregó.

Según lo comentado por Jorge Carbajal, la molestia de Verónica Castro fue tal que incluso se la mentó a Valentín Pimstein y cuando el productor le dijo que si no cantaba el tema, la telenovela saldría con los puros coros y fue la razón por la que la actriz accedió, una semana antes del estreno, en grabar algunas partes.

“En el estudio, no hubo chance de ensayar y con su actitud menos. Trate de ayudarla y tardamos como dos, tres horas, en hacer un pedacito de 'Soy yo' y lo poquito que canta porque ya tenía la suficiente experiencia para saber que no iba a salir mejor, con que saliera afinadito y bien”, indicó José Antonio Farías. El tema se convirtió en un gran éxito a nivel internacional, pero la “Chaparrita de oro” terminó haciendo su propia versión.

Mira el video a partir del minuti 43.





Síguenos en