El suplicio que vivió Maribel Guardia en la novela ‘Tú y yo’

Hoy en día, Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida artísticamente como Maribel Guardia, es una de las actrices, modelo, cantante y conductora de televisión más queridas del medio de la farándula. Inició su carrera como modelo a muy temprana edad, sin embargo, fue a los 19 años cuando se le presentó la oportunidad de participar en el certamen de belleza Miss Costa Rica en donde resultó ganaddora.

Está participación le abrió muchas puertas a Maribel Guardia, tanto en el mundo del modelaje como en el mundo del espectáculo, tanto que en 1996, el productor Emilio Larrosa le ofreció el protagónico de la telenovela, ‘Tú y yo’ al lado de su entonces pareja, Joan Sebastian, sin embargo ahí vivió un suplicio debido a que contrajo una extraña enfermedad.

Fue hace un par de años cuando la actriz contó a a la conductora Cynthia Urías que había vivido un "infierno" mientras grababa la telenovela, pues un gusano se había "apoderado" de su cara por lo que fue un martirio, aparte de que habían sucedio otras cosas. “Sí, fue difícil, pasaron muchas cosas en esa telenovela. Primero que todo, se me metió un gusano a la cara. Empezó la novela estaba yo bien, cuando un día amanecí con el cachete de este tamaño (inflamado). Al día siguiente, la pelota ya estaba en el otro lado”, contó a Urías.

Maribel Guardia contó durante la entrevista que visitó a 20 doctores, sin embargo, el diagnóstico de estos no la convencía, pues le indicaban que su cara se había inflamado por nervios. “Fui con 20 doctores, tomaba kilos de cortisona y antibióticos, todos me decían que era nervioso, que era la muela, no es el nervio trigémino. Todo me dijeron, hasta que me llamó una actriz y me dijo ‘Vete a ver a tal doctor’. Resulta que era un gusano por comer pescado crudo”, recordó.

La actriz seeñaló que “cada vez que defecaba la larva, los glóbulos blancos me inflamaban la cara, fue una tragedia”, dijo. Maribel Guardia también contó que esa fue una de las dificultades que tuvo que enfrentar mientras grababa la telenovela Tu y Yo, unto a Joan Sebastian, sin embargo, no fue la única pues en esté melodrama donde la engañó con la actriz Arleth Teran.

“Al final acabó con los cuernos, esa novela fue de aprendizaje total y absoluto. Es muy difícil estar ante la cámara manejando tantas emociones en tu vida y llegar a trabajar. Fue un trabajo interesante para el espíritu, para la tolerancia, para la disciplina. En fin, pasaron muchas cosas pero sí fue muy dura la telenovela”, concluyó.

Recordemos que Maribel Guardia ha expresado en otras entrevistas que no era la primera vez que Joan Sebastian le ponía el cuerno, pero si fue el engaño que acabó definitivamente con su relación, que con los años se convirtió en una grandiosa amistad. Desde el engaño con Arleth Teran, Maribel Guardia, se ha mantenido al margen de la situación y nunca se ha expresado mal de su colega.

“Quiero decirte que yo a Arleth Terán no la culpo absolutamente de nada, a Joan sí, porque él era él que me debía un respeto”, expresó durante una entrevista. En repetidas ocasiones Maribel ha señalado el motio por el que decidió ya no perdonar a Joan, pues no se trataba de un error sino de una conducta repetitiva", dijo durante otra entrevista.

La actriz costarricense nació un 29 de mayo pero de 1959 y la mayor parte de su carrera la ha hecho en México, donde actualmente tiene tan solo más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

