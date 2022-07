El secreto que Verónica Castro y Rocío Banquells guardaron en Los ricos también lloran

Aunque en la pantalla chica se odiaban a muerte con sus personajes de Mariana Villarreal y Esther Izaguirre en la exitosa telenovela “Los ricos también lloran”, en la vida real Verónica Castro y Rocío Banquells construyeron una buena relación de amistad que incluso les hizo hacerse confidencias entre ellas.

Y es que el gran talento actoral ambas actrices quedó plasmado para siempre en esta producción de Valentín Pimstein pero ese odio era ficticio pues Verónica Castro y Rocío Banquells guardaron un secreto durante las grabaciones del melodrama.

Fue años después cuando, en su etapa de presentadora de televisión, la “Chaparrita de oro” entrevistó a la villana de “Los ricos también lloran” y fue ahí donde revelaron el secreto que mantuvieron fielmente oculto en la famosa telenovela, creando una complicidad de amigas, pero que en determinado momento salió a la luz.

¿Complicidad entre protagonista y villana?

Aunque en la televisión, Verónica Castro y Rocío Banquells se daban sus buenos agarrones e incluso hay una recordada bofetada que la también conductora de TV le soltó a la cantante sin que estuviera en el guion, lo cual bastaría para que alguna otra actriz se hubiera molestado por esta situación.

No obstante, la relación que construyeron ambas famosas les dio para que la villana de telenovelas le confesara a la estrella de “Rosa salvaje” algo que nadie más había en el foro de grabación y que ella guardó como un secreto pues si se sabía podría cambiar el rumbo de la trama de “Los ricos también lloran”.

¿Qué escondían?

En la entrevista realizada años después, Rocío Banquells por fin reveló que era eso en lo que Verónica Castro fue su cómplice mientras grababan la telenovela, dejando ver que la amistad que tenían podía soportar este tipo de secretos.

“Fuiste mi cómplice y van a ver por qué, yo estaba embarazada y nadie sabía, ni mis papás, más que Vero. Ella sufría mucho porque mandaba a hacer comida para todos, ¿te acuerdas? Y yo no quería comer porque estaba embarazada y mi personaje yo veía que no lo cortaban y no lo cortaban y seguía creciendo y estaba gustando, y mi panza pues seguía creciendo también”, recordó la intérprete.

En este sentido, Verónica Castro señaló que la noticia podría cambiar la historia de “Los ricos también lloran” pues que hubiera hecho Mariana Villarreal sin la villana, por lo que optó por guardar el secreto para que nadie se enterara de la producción y el resto del reparto, lo más que pudieron.

“Imagínense una telenovela sin la mala, ¿qué hace la buena? Pues desaparece también”, señaló, sin embargo, Rocío Banquells no pudo ocultar más tiempo su embarazo y por eso su personaje de Esther Izaguirre murió en la trama y ésta se tuvo que cambiar un poco.

“Fue un líazo pero mi cómplice durante casi seis meses de embarazo, y que no lo dijo fue Vero”, mencionó Rocío Banquells, mientras que Verónica Castro sostuvo que ese bebé lo disfrutaron mucho pues era como de ambas, o al menos así lo sintió.

