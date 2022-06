El sacrificio que hizo Adela Noriega en 'Amor real' y que pocos saben

Pese a que Adela Noriega tiene casi 15 años alejada del medio artístico pero también del ojo público, constantemente la actriz es tema de conversación en las redes sociales debido a que algunos de sus colegas o amigos recuerdan cómo fue trabajar con ella. Recientemente la productora Carla Estrada, con quien la actriz hizo algunas de sus más exitosas telenovelas como Amor Real, reveló que la artista hizo un sacrificio durante esta novela.

Fue en el 2003 cuando la telenovela de época llegó a las pantallas de la mano de Adela Noriega y Fernando Colunga. En este melodrama que se convirtió todo un éxito, la desaparecida actriz le dio vida a la tierna e inolvidable Matilde Peñalver y Beristáin Curiel, una joven manipulada por su madre, Augusta Curiel Vda. de Peñalver y Beristáin (Helena Rojo), quien la orilló a casarse con un hombre rico, Manuel Fuentes (Fernando Colunga) pero que no amaba.

Sin embargo, más allá del impacto que causó la historia, otra de las cosas que más cautivó al público fueron los peinados y vestuarios de los personajes, los cuales estaban basados en prendas que se usaban en el siglo XIX; corsé y largas faldas, vestuario que obligó a las actrices a sacrificar algunas cosas. Tal fue el caso de Adela Noriega, quien de acuerdo a Estrada hizo un sacrificio tremendo para no engordar y lucir una cinturita muy pequeñita.

La productora de Televisa aseguró que la protagonista de telenovelas como Quinceañera y Fuego en la sangre, nunca se quitó el corsé al igual que otras de sus compañeras. "No se quitaban el corsé para nada; hasta hicimos apuestas y la gente de producción también los usábamos… ¡Era horrible, espantoso!", sentenció Estrada.

Pero en el caso de Noriega no fue todo, ya que la artista se sacrificaba un poco más que las compañeras, pues durante las grabaciones de la novela ella sólo comía un atún con aguacate para evitar engordar y tener problemas con los vestuarios de época. "Era nuestro alimento básico e indispensable con galletas; difícilmente comíamos otras cosas. Adela lo hacía para no subir de peso y que le quedaran los vestidos", explicó la productora.

Por otro lado, Carla Estrada aseguró que Adela Noriega estuvo a punto de no protagonizar la exitosa telenovela, pues cuando ella le ofreció el proyecto la actriz no tenía contrato con Televisa por lo que ella fue la intermediaria para que la televisora de nuevo le abriera las puertas.

"Lo platiqué y le dije que me encantaba la historia para ella; comenzamos a negociar con los ejecutivos para ver si les interesaba tenerla nuevamente en las filas de la empresa, pero se tardaron en finiquitar", relató. La productora confesó que ella tuvo que comenzar las grabaciones sin la presencia de la actriz, ya que esta se integró días después.

"A unas semanas se integró al reparto. Tengo una relación muy especial con Adela porque gran parte de su trabajo en México lo ha hecho conmigo", detalló Carla. Sobre de un posible regreso de la reconocida actriz a los melodramas, la productora señaló que no la ha visto desde hace mucho tiempo.

"Es una interrogación qué pasa con Adela. No la he visto hace mucho. Me habló yo creo que van a ser dos años, me dijo: '¿Qué vas a hacer? ¿Trabajamos?'. Le dije, 'sí, vamos a comer'. Hasta ahorita no hemos ido a comer", contó ante la prensa. Adela Noriega formó parte de grandes telenovelas como 'Fuego en la sangre', 'Quinceañera', 'El privilegio de amar' y 'María Isabel'.

