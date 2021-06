El requisito que Lucero pide para regresar a las telenovelas

Fue en el año 2012 cuando la destacada actriz y cantante Lucero apareció por última vez en la pantalla chica en la telenovela Por ella soy Eva, la cual protagonizó al lado de Jaime Camil, por lo que se cree que prontó regresará al mundo de las novelas.

A lo largo de los años y de su carrera, Lucero ha demostrado que su talento no tiene límites, pues no solo ha tenido éxito como cantante, pues también ha destacado en el mundo de la actuación, situación por la que hoy en día La novia de América es una de las estrellas de Televisa más cotizadas y más queridas por el público razón por la que el productor Nincandro Díaz busca un acercamiento con la famosa.

Y aunque con la pandemia del coronavirus, Lucero ha estado más de cerca con su público a través de sus podcast, donde ha tratado algunos temas de su vida personal y ha revelado algunas anécdotas que ha vivido durante las largas horas de grabación que ha tenido en la televisora de San Ángel, ahora el Díaz pretende que la famosa actriz regrese a las novelas, aunque ella ya tiene un requisito para que esto suceda.

Lee también: En modo villana, Marjorie de Sousa presume su mejor perfil en leggins negros

En medio de la controversia que ha generado el supuesto regreso de Lucero al mundo de las telenovelas, el productor de Televisa ofreció una entrevista a algunos medios de comunicación, retomada por el programa Despierta América, en donde especificó que si tuvo un acercamiento con la actriz, sin dar muchos detalles.

Pues todo lo que se tiene que hablar, negociación, ya te imaginarás…Le gusta el proyecto, pero eso no quiere decir que ya lo haya aceptado…”, expresó de manera puntual.Pues sí, sí ha habido pláticas, pero pues todavía no hay nada, no se ha concretado nada, no tenemos ninguna noticia al respecto todavía", aseguró el productor, declaraciones retomadas por espacios como el programa de televisión Despierta América.

Cabe señalar que la protagonista de exitosos melodramas como Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, Soy Tu Dueña o Por Ella Soy Eva, fue cuestionada por su público cuándo regresaría a los melodramas, por lo que ella reveló que sólo tenía un requisito para regresar a las pantallas.

“Necesito una historia que me atrape, una historia que me enamore, que yo lea una sinopsis, unos libretos y un guion y que yo diga: ‘Este es un melodrama que yo quiero hacer, este un personaje en donde me veo reflejada, en donde siento que hay matices para poder trabajar con ellos, para poder transmitirle al público, para poder traspasar la pantalla…”, aseguró la originaria de Ciudad de México a través de su canal en YouTube.

En ese mismo espacio, la estrella de Televisa confesó que para ella la actuación era una de sus mayor pasión por lo que necesitaba un proyecto con el que sintiera cómoda.

Lee también: Gaby Spanic y su sensual Fedora Montelongo en telenovela Si nos Dejan

“Para mí es una pasión la actuación, y la verdad es que disfruto tanto hacerlo que no me gustaría actuar en una historia o en un personaje y que no me sintiera cómoda y que no me sintiera emocionada todos los días por ir a hacerlo. Ya llegará porque no hay prisa, yo siento que todo lo que sucede llega en el momento perfecto, y es perfecto, y ya llegará una gran telenovela, un gran melodrama o una gran historia, yo no sé si sea para una serie, como ahora se están haciendo muchísimas, en donde yo pueda sentirme plena como actriz…”, dijo.