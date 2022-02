El remake de Amarte es mi Pecado ya tiene al cuarteto de actrices que serán villanas

Hace unos días se proponían a una tercia de actrices para dar vida a las cuatro grandes villanas de la telenovela "Amarte es mi Pecado" que en 2004, fueron interpretadas por dos primeras actrices como Margarita Isabel (QEPD) y Sylvia Pasquel, así como por la actriz Tiaré Scanda. Y este 2022, ya se han confirmado a quienes darán vida a la recordada tía Alejandra Madrigal de Horta, Isaura Ávila Vda. de Guzmán y Casilda Gómez.

La noticia ha sido confirmada por la revista TVyNovelas, y entre las tres actrices que darán vida a los recordados personajes, figuran Azela Robinson, una experta en hacer maldades en las telenovelas y que por ahora se encuentra haciendo lo mismo en la telenovela está a unos días de estrenarse, el remake de "Los Ricos También Lloran", como Elena, madre del actor Sebastián Rulli en la ficción.

También se habla de la actriz Cynthia Klitbo, quien en 2020 dio vida a Carmen Menchaca en "Médicos, Línea de Vida" y posteriormente se fue a vivir a Perú para sumarse al elenco de la serie cómica "Junta de Vecinos" (2021), en la que interpretó a Genoveva de la Colina.

Y todo parece indicar que la actriz ya está de vuelta en México y se suma a la telenovela producida por Giselle González Salgado para la plataforma Televisa Univisión que se espera par este 2022. Cynthia Klitbo estará metiéndose en la piel de la malvada Isaura, personaje que habría sido propuesto por el periodista Chema Cortes; y al parecer, ¡su voz ha sido escuchada!

Y la sorpresa de la nueva producción de González Salgado, luego de que para interpretar el personaje de Casilda Gómez no se había vislumbrado a alguien, será María Penella -nieta del fallecido actor Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'- y que en 2021 prácticamente debutó en Televisa en la telenovela "Te Acuerdas de Mí", producida por Carmen Armendáriz.

En la misma, María Penella dio vida a Marina Cáceres Castillo, hermana postiza y esposa de Pedro Cáceres (Gabriel Soto) que hizo un gran papel. Y aunque la nieta de 'Chespirito' viene de hacer teatro, realmente debutó en la telenovela "El Hotel de los Secretos" (2016), que precisamente fue producida por su tío Roberto Gómez Fernández, hijo del mencionado actor.

Otra actriz que con anterioridad de suma a las villanas de la historia es Juana Arias en en 2021, protagonizó la serie de Netflix "La Venganza de las Juanas" junto al cuarteto integrado por Oka Giner, Renata Notni, Zuria Vega y Sofía Engberg. Aunque por el momento, se desconoce cuál será su rol.

"La Mujer de Nadie" o "Pecado de Amar", como se dice que se llamará el remake de "Amarte es mi Pecado", empezará grabaciones el próximo 7 de marzo y al momento, se desconoce la fecha de estreno; por lo pronto, Giselle González se encuentra en la etapa de castings para reunir al elenco de la telenovela.

