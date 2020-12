El look de Irina Baeva en Pasión y Poder con el que lucía totalmente diferente

El año 2015 fue crucial en la vida de la actriz y modelo Irina Baeva, quien viajó desde Rusia para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), que en aquel entonces dirigía el maestro Eugenio Cobo. Lo que le dio la oportunidad de debutar como una de las caras nuevas de la televisora de San Ángel en "Muchacha italiana viene a casarse", en la que compartió créditos con la controvertida actriz de origen cubano Livia Brito y el galán de telenovelas, José Ron.

Sin embargo, gracias a su esfuerzo y disciplina, Irina logró ser tomada en cuenta para más personajes en producciones posteriores. Fue también en 2015, que hizo su primer antagónico en "Pasión y Poder", al lado de Michelle Renaud y José Pablo Minor -protagonizando un triángulo amoroso entre las dos hermanas y el chico que las dos amaban-.

Lee también: El suplicio que vivió Maribel Guardia en la novela ‘Tú y yo’

No obstante, el look que la actriz utilizó para el melodrama producido por José Alberto Castro, era muy diferente al que ahora luce como una rubia despampanante. Para el personaje de Daniela Montenegro Pérez, Irina se sometió a un radical cambio de look.

Pues anunque en sus inicios en su cuenta oficial de Instagram, la actriz luciera un tono de cabello castaño y más tarde un poco menos rubio que en la actualidad, tuvo que aceptar el cambio de look para hacer dicho personaje.

En una entrevista que concedió para el CEA en 2016, la actriz dijo que pese a que había terminado las grabaciones de "Pasión y Poder", todavía luciría por algún tiempo ese mismo look, pues tenía otros proyectos en puerta que haría conservando la misma imagen.

En la historia que fue un remake de la primera versión de 1988, Irina Baeva tuvo la oportunidad de trabar al lado de reconocidos actores como Jorge Salinas y Marlene Favela de quien era hija, así como con Fernando Colunga y Susana González, que interpretaba el matrimonio enemigo de la familia de Daniela, interpretada por la propia Irina.

Y fue así como empezó al año siguiente -en 2016-, la también modelo de origen ruso se ganó su primer protagónico en "Vino el Amor", producción en la que compartió el personaje protagónico con su actual pareja, Gabriel Soto, con la que sin duda, catapultó su carrera como actriz.

Y no sólo tuvo la oportunidad de trabajar con Soto en la historia grabada en Baja California, México; sino que más tarde, trabajó con el en 2019 -aunque no como su pareja- en "Soltero con hijas", en la que por cierto, también actuaron las hijas del actor que procreó con Geraldine Bazán, su ex pareja.

Tiempo después, la actriz decidió volver a ser rubia, pero esta vez regresó más despampanante que nunca, con un nuevo look nunca antes experimentado. Y es así como ha conquistado el corazón de Gabriel Soto.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.