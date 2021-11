Conocida como la “Reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo es una de las actrices con más tablas en la televisión mexicana, pero no por ello se ha salvado de vivir momentos “incómodos” durante la grabación de alguna escena y a la “Queen” le pasó justo con uno de los actores con los que más veces ha trabajado en la pantalla: el galán César Évora.

En 2005, Victoria Ruffo regresó a las telenovelas con el protagónico de “La madrastra” después de un receso de cuatro años que se había tomado tras casarse con el político Omar Fayad, tiempo que también dedicó a su familia, pero decidió aceptar el papel donde se reencontró con César Évora, con quien vivió un incómodo momento que nunca imaginó.

La protagonista de “Corona de lágrimas” relató que una de las escenas fue particularmente difícil para ella y que significó un duro regreso a las telenovelas después de contraer matrimonio, por lo que recuerda a “La Madrastra” como uno de los melodramas que más le costó grabar.

Lee también: Además de una amante, Alexis Ayala tiene un hijo ilegítimo en Si Nos Dejan

Fue en una entrevista para el canal Tlnovelas donde Victoria Ruffo se sinceró y reveló el incómodo momento que pasó con César Évora en una de las secuencias iniciales de la historia y que incluso llevó al director de escena y al productor Salvador Mejía a hablar con ella.

La actriz comentó que tras cuatro años de estar alejada de las pantallas y de vivir en pareja con su esposo, le fue muy difícil regresar y agarrar a besos a César Évora, que en la ficción de Televisa interpretaba a Esteban San Román, su pareja, a quien no había visto en años.

“En mi primer día de trabajo mi primera escena fue besarme con César Évora. Yo tenía cuatro años de no hacer novela porque me casé, no retirada pero sí estaba en proceso de embarazarme, tener hijos, recién casada… y de repente llego a un foro y me dicen ‘tu primera escena es ésta’ y yo dijo ‘no, wow’”, comentó Victoria Ruffo, quien admitió que le costó mucho besar al actor por una razón.

“La escena se repitió cuatro veces porque yo decía ‘no puedo’, me sentía como si estuviera engañando a mi marido, ¿me entiendes? Muy mal, muy mal plan. Entonces se hizo la primera toma y ‘no, no, no, otra vez’, bajaba el director y decía ‘A ver, ustedes tienen 20 años de no verse, 20 años de tener una pasión contenida, porque ustedes se siguen amando, independientemente de lo que vengas a buscar y tus hijos, hay una pasión entre ustedes’”, recordó la protagonista de “Las Amazonas”.

Lee también: Aseguran que Adriana Louvier será la protagonista de La mujer de nadie

Victoria Ruffo indicó que entendía clarísimo lo que el director le pedía, pero que simplemente no podía besar apasionadamente a César Évora aunque fuera una ficción, pues dentro de ella sentía que le estaba poniendo el cuerno a Omar Fayad.

“El segundo beso pues tampoco y ya a la cuarta dije ‘Ya, como si estuviera besando a mi marido, si no vamos a acabar nunca aquí’. Pero me costó muchísimo trabajo deshacerme de mi vida de mi vida personal y pasarme a la actuación, me costó mucho ese primer día”, dijo la actriz, quien comprendió que era sólo una ficción y no estaba engañando a su marido.

Síguenos en