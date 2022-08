El impactante final de Cara a cara, la telenovela donde el personaje de Verónica Castro se suicida

En su extensa trayectoria en telenovelas, Verónica Castro tuvo oportunidad de trabajar no sólo en México, sino también en países como Argentina e Italia, donde sumó melodramas que son recordados aún en la actualidad.

Una de estas ficciones fue “Cara a cara”, producción argentina de 1983 que tuvo un impactante final que dejó a los televidentes con la boca abierta y una sensación de nostalgia pues la protagonista muere en el último capítulo.

En esta telenovela, el personaje de Verónica Castro se suicida y deja una emotiva carta donde hace un repaso de su vida, sus decisiones, las personas que le hicieron daño y al final muere, en un final diferente a los que había interpretado la “Chaparrita de oro” hasta ese momento.

Lee también: El melodrama con el que Verónica Castro se convirtió en la primera productora de telenovelas en México

Su segunda telenovela fuera de México

Tras triunfar con “Los ricos también lloran” y “El derecho de nacer” en Televisa, la figura de Verónica Castro se catapultó a nivel internacional y se convirtió en toda una estrella. Argentina fue uno de esos países donde la actriz mexicana tenía la categoría de diva y los productores hicieron un gran esfuerzo por llevarla a ese país a grabar telenovelas.

Fue así como en 1982 le llegaron al precio y llegó con un contrato de muchos millones de dólares para protagonizar el melodrama “Verónica: el rostro del amor”, y un año después para llevar el rol principal en “Cara a cara”, donde interpretó a Laura Linares.

Lee también: Verónica Castro hace realidad tu sueño y presume foto con Johnny Depp: “Llegó mi príncipe azul”

En este último melodrama, Laura (Verónica Castro) es una joven recién llegada de Estados Unidos que sufre cierta indiferencia de su familia, que no va a recogerla al aeropuerto. Ya en casa, se entera de que pasan por un momento muy difícil en cuestión financiera, por lo que ella debe casarse con Tonio, el hijo de un hombre italiano muy rico al que su padre le debe mucho dinero.

Como si fuera la edad media, Laura acepta el compromiso por salvar a su familia, pero no puede consumar el matrimonio pues no ama a su marido, y él respeta su decisión. La vida da muchas vueltas y tras anular la unión, Laura se enamora de su ex esposo, pero por alguna razón se distancian y él decide regresar a Italia.

Laura se encuentra con Frank, con quien salía, e Ingrid besándose, por lo que cree que la han estado engañando y decide irse a casa, muy decepcionada y triste pues ha tenido muchos golpes en su corta vida, por lo que ya no tiene ningún motivo para seguir adelante y toma una drástica determinación.

Laura toma veneno mientras escribe una carta en la que habla de todas las cosas que pasó, de las decisiones que la llevaron hasta este momento y de que ya no tiene ganas de vivir ni seguir luchando, por lo que se recuesta en una cama mientras toma una rosa en su mano y espera la muerte. El final de “Cara a cara” sigue impactando a muchos.

Síguenos en