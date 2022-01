El guapo actor, Rodrigo Guirao regresa a México para protagonizar 'Corazón Guerrero' 

Tras casi dos años de pandemia y de estar ausente en México, el actor Rodrigo Guirao arribó este miércoles a la Ciudad de México proveniente de Miami, para iniciar próximamente el rodaje del melodrama Corazón Guerrero, historia que protagonizará al lado de Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Christian de la Campa.

El trabajo más reciente de Rodrigo Guirao fue en el remake de Rubí, al lado de Camila Sodi, en el que dio vida a Héctor Ferrer. Luego, por la pandemia, regresó a Argentina. Sin embargo, desde su país natal se mantuvo en contacto con los productores mexicanos y así fue como surgió la nueva propuesta de unirse a la serie.

"La telenovela aborda la historia de tres hermanos que buscarán la venganza de la muerte del padre cuando eran chicos. Mi personaje es el de en medio, es el que tiene la personalidad un poco más rebelde, que está resentido por lo que pasó, con la vida. Tiene un espíritu libre, es como un rebelde con causa", afirmó Guirao en entrevista.

Lee también: Chiquis Rivera le contesta a su abuela por decir que había cagado el legado de Jenni Rivera

El programa de Televisa, producido por Salvador Mejía, está basado en el libro Valientes, que ya fue adaptado a una exitosa serie en Argentina. Alejandra Espinoza debutará como protagonista de Corazón Guerrero, al lado de Guirao, Gonzalo García Vivanco y Christian de la Campa. Ana Martín, Marlene Favela, Sabine Moussier y Gabriela Spanic completan el elenco.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno del programa. Otro proyecto mexicano en el que también destacó el actor fue la cinta Después de Ti, del director José Ramón Chávez y estrenada recientemente. "Amo México, me encanta, me siento muy a gusto. Disfruto mucho la amabilidad de la gente, lo dulce que es la gente, lo bien que nos hacen sentir como extranjeros.

"Vengo un poco a sorprenderme, a recuperar esa conexión con los productores mexicanos y el público. Ojalá que guste mi propuesta", aseguró el actor. Fuera del ámbito laboral, Guirao recordó que el 18 de enero cumplirá 42 años y uno de sus sueños, contó, es encontrar el amor y formar una familia.

Lee también: Karyme Lozano y Sergio Goyri regresan juntos protagonizando Niña Amada Mía

"Vamos a ver. Ojalá que haya tiempo para el amor, que es lo más lindo del mundo. No lo busco, creo que aparece. Es algo que prefiero que me sorprenda y que pase de un segundo a otro. Sí estoy abierto, hay épocas que no, que quería estar soltero un tiempo, pero ahora no.

"(Sobre el tema de ampliar la familia) no es algo que me preocupe, pero a veces lo pienso y digo: 'En enero voy a cumplir 42'. Empiezo a hacer cálculos con mis amigos, veo a sus hijos que ya tienen 6 años, empiezo a hacer los números, pero lo más importante es que empiezo a tener ganas de formar mi propia familia y vivir una nueva forma de amor, de dar amor", expresó.

Síguenos en