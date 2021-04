El glamour que Marjorie de Sousa luce como la villana de La Desalmada

Luego de iniciar las grabaciones de "La Desalmada", la nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, la actriz Marjorie de Sousa, ha compartido los momentos más chic, al dar vida a Julia, la villana del melodrama, con lo que ha encantado a sus fanáticos.

Hasta el momento, se sabe que Marjorie de Sousa, dará vida a Julia, una intensa, pero elegante villana, que sin duda le hará la vida imposible a varios de los personajes del melodrama de la televisora de San Ángel, pues así lo ha dejado ver últimamente en sus publiaciones de su cuenta oficial de Instagram.

Entre pasarelas de los pasillos de "la fábrica de sueños" y sus acostumbradas selfies, Marjorie de Sousa ha maravillado a sus seguidores al modelar contoneando sus caderas o simplemente, mostrar algunos detalles de lo que será Julia, su personaje que pronto se podrá disfrutar a través de la pantalla chica en México.

"Ella #muypronto #julia en #ladesalmada por @canalestrellas @televisa #mds #marjoriedesousa #worktime @elgueromex @alepalomera1 @mediaconceptspr", escribió la actriz venezolana mientras hacía gala de su glamour.

Una figura estilizada y muy elegante, fue como lució Marjorie, frente al espejo con un outfit que consiste en un pantalón acampado y un saco tipo blazer, no sin antes, elegir un top blanco surcido que siempre queda bien con el atuendo.

La venezolana de 40 años, convenció de nuevo con su imagen, con la que seguramente seguirá cautivando a millones de televidentes de "La Desalmada" muy pronto, a través de la señal del Canal de las Estrellas dentro de unos meses

Motivo por el cual, ha recibido bastantes halagadores comentarios al verla con esa estupenda figura y más guapa que nunca. "Qué guapa, me encanta el look", "Elegante", "Ayyy, ya me urge verte!!!", son algunos de los mensajes que ha recibido la actriz, especialista en interpretar villanas en las telenovelas.

La también cantante, ha hecho una pausa en su carrera como actriz para dedicarse a la música y recientemente lanzó su sencillo "Ni diabla ni santa", situación, por la que estuvo muy concentrada en su trabajo, por lo que ha tenido esperando a sus fanáticos para volverla a ver en la televisión.

Es por ello, que fans de todo el mundo, le aclaman que quieren volver a verla en los melodramas. Así es como luce Marjorie de Sousa como Julia, su personaje de villana en "La Desalmada":