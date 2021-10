El extraño retorno de Diana Salazar y los sucesos paranormales que rodearon la telenovela

En 1988, Televisa le apostó a una telenovela de Carlos Téllez que tenía como tema una historia de corte paranormal, la cual fue protagonizada por Lucía Méndez, y trataba sobre una joven con ciertos poderes, que tiene recuerdos de una vida pasada donde había sido quemada acusada de brujería.

Esta producción llevó por nombre “El extraño retorno de Diana Salazar” y en su momento se convirtió en un melodrama que atrajo la atención debido a su género de terror y mantuvo cautivos a los espectadores, que todas las noches sintonizaban la televisión para conocer la historia de una joven reencarnada que había muerto en la hoguera en su vida anterior.

Lo raro de “El extraño retorno de Diana Salazar” es que los sucesos paranormales no se quedaron únicamente es la trama y en la ficción, sino que trabajadores de esta producción y el elenco reportaron haber vivido algunos hechos que no tenían explicación y que rodearon a la telenovela y le dieron un halo de misterio.

Como suele ocurrir en algunas producciones en las que se trabajan con temas que se adentran dentro del mundo paranormal y la hechicería, durante el rodaje del melodrama protagonizado por Lucía Méndez y Jorge Martínez ocurrieron algunas cosas que hasta la fecha siguen erizando los cabellos de quienes las vivieron.

La actriz Patricia Reyes Spíndola, quien formó parte del elenco de esta telenovela en un rol antagónico, contó en una charla con el canal de Tlnovelas que incluso la gente se le acercaba en la calle y le recomendaba protegerse de las malas energías con algunos amuletos, pues unos de los temas centrales de esta historia eran la brujería y la magia negra.

“No hacía brujerías, había hasta un cura… Incluso, en un restaurante vi a un señor que me dijo ‘Mire, para hacer eso usted protéjase, porque no saben con lo que están jugando, ellos creen que es ficción pero es muy peligroso’”, comentó Patricia Reyes Spíndola, quien agregó que también esta persona le dio una explicación y le reiteró que debía protegerse para grabar algunas secuencias en “El extraño retorno de Diana Salazar”.

La villana de telenovelas también comentó que para no tentar lo paranormal dejaba dulces en las esquinas del foro, además de rezar, como se lo habían recomendado, cada vez que iba grabar una escena en la que tenía que ver la magia negra: “Por si acaso”.

Por su parte, el director de cámaras Gabriel Vázquez Bulman recordó una escena que lo impactó mientras se estaba rodando; en ella, Patricia Reyes Spíndola, en su papel de Jordana, estaba como en un trance y comenzaba a retorcerse, justo en ese momento las lámparas del foro comenzaron a tronar y hacer ruido como de cañonazos, algo que fue evidente para todos.

“Cuando Patricia Reyes Spíndola hace a Jordana y está ahí temblando y se revolcaba, y todo, pasó algo que yo nunca había visto en todos mis años de vida en un foro, las lámparas empezaron a tronar, pero cuando truenan se oyen como cañonazos, pero ahí no se acabó la historia, de repente estaba yo en la cabina haciendo la escena y se empiezan a oír los cañonazos, me dice el floor manager ‘Son las lámparas que están reventando’. ¡Imagínate la energía! Yo no creo en brujerías pero como que dijimos ‘¡Wow!’“.

“El extraño retorno de Diana Salazar” causó impacto entre los televidentes y en grupos religiosos de ultra derecha, que exigían se retirara del aire pues las temáticas que manejaba eran algo que no se había visto mucho en la televisión abierta, sin embargo, la telenovela continuó y cosechó un gran éxito en la pantalla chica.

