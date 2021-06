El día que Verónica Castro y Lucía Méndez se dieron un agarrón en Televisa

Siempre se ha rumorado sobre la rivalidad entre dos divas de las telenovelas mexicanas: Lucía Méndez y Verónica Castro. En la creencia popular del público, estas estrellas no pueden ni verse siquiera porque saltan chispas, sin embargo, aunque ellas han negado durante décadas que haya una enemistad, al parecer los rumores de que no se soportan tienen algo de verdad.

O al menos eso es lo que sostuvo el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, quien recordó, durante el programa de entrevistas de Lucía Méndez en YouTube, el día en que ambas actrices se dieron un "agarrón" en las instalaciones de Televisa, allá por la década de los 80.

Enfrente de la cara de la protagonista de “Tú o nadie“, producción de Ernesto Alonso para Televisa, el comunicador comentó lo que vio en aquella ocasión, en la que hasta hubo gritos entre Verónica Castro y Lucía Méndez, cuando ambas eran protagonistas de exitosos melodramas.

Lee también: Se revela el primer tráiler de la telenovela La Desalmada de Televisa

Ante esta afirmación, la actriz de “Más negro que la noche“ reaccionó con incredulidad debido a que dijo no recordar ningún incidente con la madre de Cristian Castro, aunque es sabido que nunca han tenido una buena relación entre ellas por supuestos celos profesionales.

Sin embargo, Jorge Carbajal insistió y continuó con su relato, el cual data de la década de 1980, cuando Lucía Méndez protagonizaba “El extraño retorno de Diana Salazar” y Verónica Castro lo hacía con “Rosa salvaje”, dos producciones muy exitosas de la cadena Televisa. Mira la entrevista completa a partir del minuto 23.

Con su característico estilo, el periodista sostuvo: “ Yo venía caminando del Centro de producción hacia el foro 3, hacia el estacionamiento, y me acuerdo perfecto que de repente veo un carro espectacular, dorado, descapotable, año ochenta y tantos, era un carrazo hermoso en el que andabas tú“, le dijo a la afamada actriz, quien afirmó que era un Mercedes.

“Y Verónica, que estaba grabando ‘Rosa salvaje’, había salido y yo siempre la había admirado mucho, en esos años me encantaba, entonces yo la estaba viendo y se sube a su carro, ella traía una camionetita azul súper sencilla. Yo no sé qué había pasado entre ustedes dos ese día, pero lo que sí pasó es que tú ya te habías arrancado en tu carrazo y de repente te regresaste en reversa y empezaste a tocar el claxon y Verónica, que ya estaba en su camioneta, nada más te veía por el espejo”, dijo.

Lee también: Cinco telenovelas de la actriz Adela Noriega imposibles de olvidar

“Entonces, tú te bajaste del carro y yo me quedé ahí parado como buen chismoso viendo qué estaba pasando en la escena, te bajaste del coche y fuiste y le gritabas no sé qué tanto a Verónica, no te voy a decir exactamente qué, pero ella bajó el vidrio y te contestó desde el carro, ella nunca se bajó, nada más se gritoneaban de un lado a otro hasta que te regresaste a tu carro y seguías diciéndole de cosas, arrancaste el carro y diste un rechinido llantas dentro de Televisa”, afirmó Jorge Carbajal.

Lucía Méndez seguía con cara de incredulidad y aseguró que no recordaba dicho episodio: “Yo no me acuerdo de eso, la verdad no recuerdo haber tenido nunca un encuentro así con ella, ¿Qué año era? No sé qué habrá sido, realmente ella y yo nunca hemos tenido contacto, jamás”, afirmó, no obstante, Jorge Carbajal sostuvo lo que dijo hasta el final.