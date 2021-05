El día que Lucía Méndez y Andrés García paralizaron el mundo con Tú o nadie

Corría el año de 1985 cuando Lucía Méndez y Andrés García protagonizaron la telenovela “Tú o nadie”, producida por Ernesto Alonso para Televisa, en la cual los dos brillaron como las estrellas del momento que eran y paralizaron el mundo con su actuación.

En su canal de YouTube, la diva mexicana sostuvo una charla con quien fuera su pareja en este melodrama y recordaron varias anécdotas y el impacto que tuvo esta producción entre el público, al grado de que todos estaban pendientes de lo que pasaba cada noche en la pantalla chica.

Andrés García señaló que “Tú o nadie” fue de las mejores telenovelas que grabó y sobre todo, reconoció que Lucía Méndez era muy profesional y disfrutó mucho trabajando con ella pues tenía un gran talento y disciplina.

Lee también: Como Michelle Renaud, Karyme Lozano también exhibe a Adela Noriega por cachetada

Durante la entrevista, Lucía Méndez le preguntó a Andrés García que cuál era su mejor recuerdo a nivel profesional y el actor le contestó que trabajar con ella había sido una muy buena experiencia, además de sacar a luz el melodrama que protagonizaron juntos.

“En el plan de trabajo, yo creo que de las mejores telenovelas que se han hecho es la que hicimos tú y yo, “Tú o nadie”. Me parece que es una de las mejores en la historia”, dijo Andrés García sin titubear, mientras la actriz asentía con la cabeza. Mira la entrevista completa.

“Aparte tú eres una actriz muy dedicada, te sabes todo, tienes muy bien preparado tu personaje y no hay nada que decirte, eres extraordinariamente preparada para lo que estás haciendo, cosa que ya casi no existe. Trabajar contigo es una belleza”, remató el actor, quien fuera un galán cotizado hace unas décadas.

Ante los halagos, Lucía Méndez agradeció y también dejó ver la admiración que siente por el actor: “Hubo una gran conexión, una gran química y tuvimos un gran éxito. ‘Tú o nadie’ paralizó el mundo entero, es una telenovela que es recordada por muchas generaciones, inclusive por la nuevas”, comentó.

Lee también: Cinco niños inolvidables que transmitieron ternura en las telenovelas

Durante la charla, los actores recordaron también una anécdota ocurrida durante las grabaciones del melodrama, en el que Andrés García casi se agarra a golpes con el director José Rendón, quien dijo, le caía mal y había otras cositas que lo hicieron estallar.

“En el último capítulo paré la filmación, ya no aguantaba las pen&$%#$ de Pepe, era su primera novela y de ahí aprendió y se convirtió en un director más o menos, pero es la realidad, no sabía, hizo su primera telenovela contigo y conmigo y un buen elenco de actores, lo que es bueno porque el director casi no tiene que dirigir, pero luego quería justificar su dirección corrigiendo mi actuación”, dijo el actor, mientras Lucía Méndez recordó que lo tuvieron que agarrar para evitar que le pegara a José Rendón. Ahora, ya todo eso queda en la memoria.