El día que Gabriela Spanic llamó envidiosa a Lucero y ella reaccionó

Gabriela Spanic y Lucero fueron parte del elenco de la exitosa telenovela Soy tu Dueña de Televisa, la cual se estrenó en el año 2010 y donde ambas actrices conquistaron al público con sus magistrales actuaciones. Sin embargo, y pesé a su gran éxito, mientras las grabaciones del melodrama se comenzó a especular que la venezolana y la mexicana no se llevaban nada bien.

Años más tarde de que concluyera Soy tu Dueña, la protagonista de La Usurpadora sorprendió con unas fuertes declaraciones en contra de La Novia de América, tras filtrarse un audio donde se burlaba y llamaba envidiosa. “Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder. Porque hasta videos han salido en la tele, abraza a la niña a una fiesta, a la carita de ángel; ella trata de ser la más linda, la más nice, la más santa, la que te sonríe y nadie le cree un coño”, se escucha decir en el audio a Spanic.

A lo que Gaby Spanic fue abordada por la prensa, quien la cuestionó de la veracidad de este audio a lo que la exreina de belleza venezolana reconoció que era ella la del audio e incluso justificó su actitud señalando que había vivido cosas difíciles en la telenovela.

Lee también: Recuerda Lucero bochornoso momento que vivió en Siempre en Domingo

“Lamentablemente salieron los audios y yo tengo el derecho como ser humano a hablar privadamente lo que me dé la gana. Es mi opinión. Yo trabajé con esa persona, yo sé quién es esa persona, le deseo lo mejor de verdad porque es muy talentosa y muy querida, pero sí si viví cosas difíciles”, dijo la estrella venezolana.

La modelo señaló en su momento que había callado muchas cosas que vivió y reconoció que pese a lo que vivió no le guardaba rencor a la cantante e incluso la perdonaba. “Conviví con ella muchas cosas y me quedé callada muchas cosas que viví. Pero no le guardo rencor, la perdono, la disculpo”, aseguró la actriz.

Ante las declaraciones de la modelo, Lucero no se quedó callada y respondió a las acusaciones. “La verdad es que afortundamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, expresó.

Otro de los escándalos que ha protagonizado Lucero y el que ha marcado su carrera, fue cuando supuestamente se le salió un gas durante una presentación en el programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Pese a que la cantante ha dicho una y otra vez lo que sucedió, este bochornoso la persigue.

“Sí lo es playblack al final abren el micrófono para que puedas decir muchas gracias. Recuerdo que me agacho para agradecer y el micrófono toca el botón de mi traje, que está en el borde de la falda y hace ruido, así que nadie entendió nada. Si a mí se me hubiera escapado un pun pues yo lo diría, no es una cuestión terrible. No se me salió, fue el pun más famoso de México sin ser pun. Te lo juro que no se me salió (…)", agregó. "... yo digo que muchas gracias o qué pena, con lágrimas y Raúl dice: 'No te preocupes, te entendemos que quieres llorar", dijo la actriz en una reciente entrevista al programa de radio de Fernando Familiar.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ