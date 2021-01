El día que Fernando Colunga y Aracely Arámbula fueron... ¿Novios?

Una de las parejas que hicieron mayor química que se recuerda en la historia de la televisión mexicana fue el que protagonizaron Fernando Colunga y Aracely Arámbula, en la telenovela ‘Abrázame muy fuerte’.

Tanto fue le ‘clic’ que hicieron en la pantalla chica que el amor que sintieron los personajes de Fernando Colunga y Aracely Arámbula, quienes interpretaron a Carlos Manuel Rivero Carrillo y María del Carmen Campusano, respectivamente.

La producción de Salvador Mejía, fue transmitida por Televisa a mediados de 2000, y contó con las actuaciones de Victoria Ruffo, César Evora, Nailea Norvind, Rossana San Juan, Helena Rojo, Pablo Montero, Carmen Salinas, entre otros. Además de que se le recuerda porque el tema fue interpretado por el gran Juan Gabriel.

En la actualidad, ambos actores están alejados de los melodramas que le dieron la fama, incluso tanto el galán de telenovelas como ‘La Chule’, ya no trabajan más en Televisa, ya que el primero firmó para Telemundo, mientras que la segunda se le ha visto muy seguido en TV Azteca.

Pero en el año 2000, ambos protagonizaron una historia de amor puro, que se dice, también la llevaron a la vida real, pues muchos aseguran que Fernando Colunga y Aracely Arámbula mantuvieron una relación que fue más allá de lo profesional.

Ambos han desmentido esta situación, pues aunque no fue algo serio, quizá sirvió para que mostraran una excelente química a la hora de que grababan en los foros las escenas de amor, que incendiaban la pantalla de las televisiones mexicanas.

Se ha dicho también, que la razón por la que el romance de ‘La Chule’ con Fernando Colunga fue porque ésta se enamoró de Luis Miguel, ese rumor fue comentado por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

“Era novia de Fernando Colunga, y me pasó a Colunga, ‘qué onda Fer, cómo estás, no bien, qué bueno Gustavo, mucho gusto en saludarte’, creo que estaba en México o Miami o en Los Angeles no sé dónde, ere novia de Colunga, cuando conoció a Luis Miguel y le dijo adiós a Fer, así la historia”, explicó el conductor de ‘De primera mano’.

Según Gustavo Adolfo Infante, Luis Miguel habría invitado a Aracely Arámbula a cenar a un restaurant cuando la actriz se encontraba de visita en Acapulco, cuando mantenía una relación con Fernando Colunga.

En el programa contaron que en el video de ‘La media vuelta’, Luis Miguel había pedido que actuara Aracely Arámbula, pero al final ya estaba decidió que participaría en el videoclip Yadhira Carrillo.

Al final, todos fue historia, ya que el ‘Sol de México’ conquistó a la ‘La Chule’, en un romance que duró cuatro años, y en el que engendraron dos hijos, aunque después se separaron supuestamente por las infidelidades de Luis Miguel.

Recientemente en entrevista, Aracely Arámbula ha expresado que de contar su vida en la serie de ‘Luis Miguel’, en Netflix, le gustaría que la contaran como es debido, ya que su relación fue con una película romántica de cine.