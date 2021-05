El día que Erika Buenfil puso en su lugar a Eduardo Yáñez en Amores verdaderos

A Erika Buenfil se le conoce en el mundo de las telenovelas no sólo por su belleza y talento, sino por lo disciplinada y profesional que es para trabajar, por ello, cuando se topó con Eduardo Yáñez en la telenovela “Amores verdaderos”, producción de Nicandro Díaz para Televisa, decidió dejarle claro de una vez por todas la forma en que ella trabajaba.

La actriz, quien ha protagonizado melodramas como “Amor en silencio”, “Vida robada” y “Marisol”, sabía de la fama que tiene Eduardo Yáñez respecto de su carácter fuerte y un buen día lo puso en su lugar, dejándolo perplejo.

Erika Buenfil y Eduardo Yáñez protagonizaron en 2012 “Amores verdaderos”, que fue una versión de la argentina “Amor en custodia”, y cuando la histrionisa regiomontana se quedó con papel puso las cartas sobre la mesa y, aunque ello sí le generó algunos roces con el actor, a la fecha guarda un buen recuerdo de él.

Lee también: Cinco looks con los que Gaby Spanic conquistó como Ivana Dorantes

En una entrevista con TLnovelas, Erika Buenfil mencionó que el trato con el actor fue difícil desde el primer momento pero ella no se dejó intimidar pues también tiene el carácter fuerte y así se lo hizo saber, pues le costó mucho conseguir el papel.

“Todo el mundo sabe que Eduardo tiene un temperamento fuerte, pero yo también… A mí me costó mucho ganarme la telenovela, fue un proceso, y cuando finalmente llego a hacer un casting con él le dije: ‘yo vengo por el proyecto, si me dicen que te tengo que besar te voy a besar y si me dicen que te tengo que golpear te voy a golpear'. Se dio cuenta de que yo no le tenía miedo”, comentó la reina del TikTok.

Erika Buenfil llegó a la telenovela con la premisa de ir a trabajar no de hacer amigos, por lo que le dejó claro a Eduardo Yánez que si había algo que le incomodara de ella no le importaba, pues no estaba ahí para caerle bien, sino para hacer una buena interpretación para los televidentes.

Señaló que el actor poco a poco fue haciéndose a la idea y a respetar su manera de trabajar, incluso tuvo que evitar los descansos entre escenas pues Erika Buenfil siempre fue muy rápida para cambiarse y no le gustaba perder el tiempo, por lo que en ocasiones, Eduardo Yánez se cambiaba en el mismo set.

Lee también: Erika Buenfil aplasta a Anette Michel; le gana protagónico de Vencer el pasado

La actriz admitió que sí tuvieron discusiones durante la grabación y los roces fueron constantes, sin embargo, ella siempre le dejó clara su forma de laborar: “Mándame a todas partes si tú quieres, pero voy a regresar y yo voy a trabajar”.

Pese a lo anterior, Erika Buenfil sostuvo que tiene una buena relación profesional con Eduardo Yañez y pidió no hacer especulaciones: “Fue un gran compañero de trabajo, que luego hacen preguntas que juegan con las respuestas que uno da y te ponen palabras en la boca”.