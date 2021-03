El día que Belinda humilló a Daniela Luján y que lo gritó a los cuatro vientos

Uno de los episodios amargos en la carrera de Belinda, fue a temprana edad, cuando protagonizó en la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate’, cuando de la noche a la mañana no apareció en el melodrama y fue cambiada por la actriz Daniela Luján.

Sin embargo, en una entrevista para un programa de variedades en 2002, Belinda declaró sobre el asunto por el cual ocurrió este inesperado cambio, en el cual tuvo mucho que ver su padre, el empresario Ignacio Peregrín Gutiérrez, a quien no le pareció el trato que la productora Rosy Ocampo, ya que sintió que se querían hacer ricos a costa de su hija.

En aquel entonces, a pesar de que Belinda salió drásticamente de la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate’, la cantante siguió con su carrera musical interpretando las canciones del teledrama, pues no pertenecían a la producción sino al sello discográfico que representaba a ‘La Beli’.

“Yo ya no quería estar en una producción donde maltratan a los niños, donde no se les da su lugar y creo que eso es muy importante, yo ya puse un alto a eso y pues sigo con Televisa, obviamente, pero mi carrera sigue, Belinda no se acaba, y gracias a Dios tengo disquera”, expresó la intérprete de ‘Sapito’ en una entrevista a inicios de su carrera artística.

En ese momento, la cantante y actriz mexicana analizaba su futuro como artista, ya que a pesar de haber salido de ‘Cómplices al rescate’, pensaba en nuevos proyectos de actuación dentro de Televisa, e incluso de otras propuestas que le llegaron como una de TV Azteca.

Sobre la actriz Daniela Luján, quien finalmente se quedó con el papel que Belinda tuvo en la telenovela, comentó que no vio ninguno de los capítulos tras su salida, y mencionó contundentemente de que no era una actriz capaz ni competente a diferencia de ella.

“Yo no le veo competencia, es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda, es una niña, bueno es una actriz y pues es… actriz, pero no es cantante y tampoco impone una moda, yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas para ser un ejemplo a seguir”, comentó.

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz de telenovelas comentó que la razón por la que había salido de la producción es porque se había alargado y que ella tenía otros compromisos a realizar. Además de que se arrepintió de los comentarios que dijo sobre el melodrama y sobre Daniela Luján, con el pretexto de que solo era una niña.

Además, confesó que por esa situación, comenzaron las críticas en contra de ella y de su carrera, por parte de la prensa de espectáculos y de niñas de su edad, hecho que le afectó bastante ya que estaba en la adolescencia.