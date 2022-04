El detrás de cámaras de la trágica muerte de León a manos de Soraya en Los Ricos También Lloran

Uno de los personajes emblemáticos y que fueron clave en la telenovela "Los Ricos También Lloran", ha llegado a su fin; se trata de León Alfaro, personaje interpretado magistralmente por el actor Víctor González y que fue el manipulador número uno de la familia Salvatierra. Y aquí podrás ver el detrás de cámaras de su trágica muerte a manos de Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo).

Ellos siempre fueron cómplices y hasta amantes, no obstante, ambos se guardaban secretos y trabajaban cada quien por su lado para crear planes contra los Salvatierra, la familia que siempre los cobijó y los incluyó como si fueran parte de la misma.

Pero entre el coraje de Soraya por saber que su padre Rafael Montenegro (León Alfaro) fue en realidad su padre adoptivo que legalmente le dejó toda su herencia y el hecho de descubrir que Mariana Villarreal (Claudia Martín), -su peor enemiga-, es realidad su hermana postiza y que también le ha robado el amor de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), los ha unido en apariencia para destruir a la familia y quedarse con el consorcio Salvatierra.

Su trágico e inesperado final

Pero León no contaba con que Soraya siempre iba un paso más adelante, pues su error fue haberle hecho saber a Soraya que ya sabía la verdad sobre el origen de Mariana Villarreal, quien en realidad es hija legítima del que es su padre postizo. Por supuesto, ésta se enojó pero al mismo tiempo le hizo ver a León que tenía razón, le entregaría el 50% de sus acciones con tal de que no se las quedara 'la maldita marginal' como le llama a Mariana.

La muerte de León Alfaro fue un hecho inesperado, sobre todo porque hasta el último momento de su vida, pensó que Soraya había recapacitado y había entrado en razón. Lo que ella tampoco se imaginaba es que desde el edificio de enfrente, ella estaba siendo grabada por un detective que contrató su "tía" o "mamá" Elena Suárez (Azela Robinson), quien tras ponerle las mejores abogadas para defenderla, justo antes de que la absolvieran a libertad, descubrió que Soraya y León fueron amantes, lo que cambió todo el rumbo de la historia; pues terminó encarcelada con 25 años pero por su buen conducta salió a los 18.

Los momentos en lo que se grabaron las escenas pertenecientes a la muerte de león de principio a fin, fueron compartidas por los propios actores, quienes dijeron que fue algo de lo más divertido grabar, pues aunque fue un final trágico, Víctor González y Fabiola Guajardo siempre estuvieron muy bien cobijados por todo el equipo técnico de camarógrafos a así como de los directores de escena y demás.

En un vídeo que circula en internet, a través del canal de YouTube de ADJORI, se puede ver el paso a paso de todo lo que ocurrió en dicho crimen: "Ya, se acabó León, son las escenas que más me gustan, a parte trabajar con Fabiola Guajardo, es la neta... Nos está dirigiendo Pavel [Vázquez] que es nuestro súper director y toda la producción, toda la gente de efectos especiales, hay todo un equipo porque son escenas complicadas"...

"Me pega, me arrastra, me va a aventar por el balcón, hay cámaras abajó... hoy está 'choncho' el día... todo complicado pero muy divertido. Uno como actor, éstas son las escenas que más me gustan, y bueno, se muere mi personaje, son sentimientos encontrados, me la pasé increíble en esta novela, fue lo mejor, es una gran experiencia trabajar con mis compañeros, con mi equipo y con todos".

Para recrear la muerte de León Alfaro, ocuparon un muñeco que cumpliera con las características del personaje de éste. Y ante ello, el actor en cuestión dijo: "Y bueno, se acaba una novela más, la que sigue, ya morí, así que renaceré... León muere pero nacerá otro personaje".

Por otro lado, el actor Víctor González dijo que siempre que termina un proyecto extraña a sus compañeros, pues el simple hecho de levantarse para ir al llamado, implica que rencontrarse día a día con sus compañeros y el equipo. Por ahora una historia más en su carrera se termina pero está en espera de un nuevo proyecto.

Víctor González, quien se h caracterizado por ser uno de los villanos más crueles en las telenovelas dijo que se divirtió mucho haciendo maldades en "Los Ricos También Lloran", pues le encantó ser quien pusiera en contra a todos los personajes con intrigas y mentiras. Pero ahora que ha muerto, todo mundo sabe que siempre fue un traidor.

