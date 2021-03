El actor Gonzalo Peña queda fuera de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’; Televisa lo suspende

Luego de que Gonzalo Peña fuera acusado de violación por la actriz y conductora, Daniela Berriel, Televisa decidió suspendió al actor, que actualmente laboraba en la telenovela, ‘¿Qué le pasa a mi familia?’. El actor de nacionalidad española fue suspendido de la televisora de San Ángel tras ser señalado como cómplice de un hombre llamado Eduardo N, quien está acusado de atacar sexualmente a Daniela Berriel.

Fue a través de un comunicado que los directivos de Televisa decidieron prescindir del trabajo del actor español involucrado en la violación de la modelo y conductora de televisión. “Hemos escuchado las graves acusaciones que ha hecho Daniela Barriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local”, señaló la empresa de San Ángel.

En el comunicado Televisa informó que ante lo sucedido decidieron suspender al actor temporalmente de las grabaciones de la novela. "Ante ello, y en efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones con Gonzalo “N” en una de nuestras producciones”.

Finalmente, la televisora señaló que siempre estarán a favor de los derechos de las mujeres. “Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres hoy, #8M, y todos los días”, dice el comunicado.

Recordemos que hace unos días, Daniela Berriel utilizó sus redes sociales para informar que había sido víctima de violación por parte de Eduardo N y que el actor nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, con quien había tenido un romance, era su cómplice. La conductora de televisión confesó que todo sucedió cuando viajó a Acapulco tras la insistencia de Gonzalo Peña y de una amiga.

Comunicado sobre denuncia de Daniela Berriel pic.twitter.com/wuGrN8i8SK — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) March 8, 2021

Sin embargo, cuando se la estaban pasando increíble durante una cena, la situación se puso incómoda, según contó la actriz mexicana, luego de que los presentes empezaran a hablar de tríos, tema que la incomodó y prefirió retirarse a dormir.

“Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”, enfatizó.

Tras retirarse a dormir y de tener unos tragos de más, Daniela Berriel señaló que cuando despertó se percató que Eduardo y Gonzalo Peña la estaban tocando de forma indebida. “Yo desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando y me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock”, señaló entre lagrimas la conductora.

Hasta el momento se sabe que Eduarddo N ya fue detenido por la polícia, sin embargo, se desconoce la situación de Gonzalo Peña.