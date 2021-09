‘El Güero’ Castro revela que incluirá a Angélica Rivera en uno de sus proyectos

Una vez más el productor de televisión mexicano José Alberto ‘El Güero’ Castro habló del esperado regreso de la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera a la televisión.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que el productor de La Desalmada habló nuevamente de la posibilidad de que su ex regresara al mundo de las telenovelas luego de estar varios años alejada de las pantallas, por lo que no descarta que Angélica Rivera regrese de la mano de él.

"El hecho de que regrese es muy importante para ella y para su carrera. Yo creo que tiene que regresar con un buen proyecto, pero si yo tuviera el proyecto, estaría encantado de la vida de hacerlo", expresó el productor de Televisa a los medios de comunicación.

Pese a que no están juntos desde hace años, ‘El Güero’ Castro no dudó en expresarse de la mejor forma de la madre de sus hijas y destacar que es una actriz muy profesional. "Ella es una gran actriz, es una profesional, sería maravilloso. Ahorita no he tenido el contacto o la cercanía para hacerlo, pero espero que más adelante ella lo decida", señaló el productor.

La última novela en la que participó Angélica Rivera fue en el 2007 en Destilando Amor al lado de Eduardo Yañez. Posteriormente decidió alejarse de la pantalla chica cuando inició un romance con el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Fue en el 2010 cuando la famosa actriz llegó al altar con el entonces gobernador del Estado de México.

Cabe señalar que la primera novela en la que apareció Angélica Rivera fue Papá Soltero en 1989 donde tuvo una participación especial; posteriormente apareció en Mujer, casos de la vida real, ¡Aquí esp-p-antan!, Dulce desafío, Simplemente María, Mi pequeña Soledad, entre otras.

