'El Diablo' traiciona a Martín; retoma su relación con su ex en Si Nos Dejan

No cabe duda que la vulnerabilidad en la que se ha visto envuelta Carlota Vegas (Gabriela Carrillo) -la famosa terapeuta de Alicia Montiel y Fedora Montelongo (Mayrín Villanueva y Gaby Spanic)-, ha llevado a otras personas a cometer algunos errores, como el que acaba de cometer Ángel Rentería alias 'El Diablo' (Víctor Civeira), tras retomar su relación con la ex de su amigo Martín Guerra (Marcus Ornellas) en la telenovela "Si Nos Dejan".

Y es que, luego de sentirse decepcionada al descubrir el príncipe azul del que tanto hablaba Alicia Montiel en sus terapias es precisamente Martín Guerra -su ex y padre de su hija Sofía (Elissa Marie Soto Bazán)-, Carlota se ha decepcionado de la vida, al grado de tener que tomar terapia con otro terapeuta ella también.

Y para desahogar sus penas y tratar darle vuelta a la página, Carlota va a echarse unos tragos a la cantina favorita de Martín y Ángel Rentería, mejor conocido como 'El Diablo', quien llegó de casualidad y se encontró con Carlota reviviendo situaciones del pasado.

Pues sorpresivamente, Carlota le hace saber que está ahí porque está celebrando que ha vuelto a tomar terapia de nuevo, debido a que también ellos pasan por situaciones adversas como tropezar con la misma piedra dos veces, refiriéndose a Martín, su ex esposo.

Lo que 'El Diablo' celebra, y platican largo y tendido sobre la situación de su relación como su ex y padre de su hija, mientras que éste -quien es productor general del programa de televisión que tiene como titular a Sergio Carranza y como colaboradora a Julieta Lugo (Alexis Ayala y Scarlet Gruber)-, echa de menos la presencia de Martín en la televisora, pues su trabajo siempre se ha complementado juntos.

El melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa y Univisión, está subiendo de tono cada vez más y las cosas se están poniendo color de hormiga. Pues por todos lados hay problemas que resolver y el siguiente el encuentro casual entre Carlota y 'El Diablo' no será la excepción.

Pues en su afán de psicóloga, Carlota le pregunta al mejor amigo y ex jefe de su ex marido, cómo se encuentra su corazón, a lo que le asegura que está cerrado por remodelación, pues él es un soltero serial, pues ya se ha olvidado de las relaciones, ya que está más que convencido que es mejor vivir solo que mal acompañado.

Lo que sorprende a Carlota, pues sabe que hace años, 'El Diablo' era un 'casanova', pues recuerda cuando la "atacó" a ella, pero éste le advierte que eso fue antes de que empezara su relación con Martín, pues las mujeres de sus amigos son sagradas, se vuelven hombres.

Pero Carlota lo deja pensando cuando le pregunta: "¿Y las ex mujeres?". Después de largo tiempo de charla, 'El Diablo' lleva a su casa a Carlota y ella quiere seguir tomando pero éste la lleva a su habitación para que se descanse y le promete que cuando haya dormido por lo menos diez minutos, le dará el tequila que está buscando desde que llegó.

Una situación inesperada está a punto de ocurrir, pues cuando él le acomoda una mano para que esté cómoda, ella lo jala hacia ella y empiezan a besarse.

¿Qué crees que pasará entre Carlota y 'El Diablo'? Para seguir viendo más de ésta y otras historias, no te pierdas "S Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!