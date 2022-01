'El Cholo' se aterroriza tras descubierto en la mansión Carranza en Si Nos Dejan

Desde que inició la telenovela "Si Nos Dejan", ocurrió un hecho catastrófico que ha movilizado a la policía y otros personajes; se trata del homicidio de Simón Guerra Vegas (Manuel Riguezza), por el que inculpan a José Rafael Fuentes 'El Cholo' (Alex Perea), y como es de esperarse, es inocente. Motivo por el cual, Yuri Carranza (Isabel Burr) -su abogada-, lo esconde en su casa tras creer en su inocencia y otro detalle más; no obstante, 'El Cholo' ha sido descubierto en la mansión Carranza Montiel y se aterroriza.

El cuarto de trebejos de la casa, fue el único lugar que se le ocurrió a Yuri Carranza para esconderlo, luego de que él fuera encarcelado injustamente y se hubiera fugado junto con otros reos del penal, presenciando un hecho sin precedentes, ver morir a su amigo 'Zote' (Pedro Giunti) tras ser descubierto por la policía, cuando recién le acababa de regalar un libro y una foto de él con su esposa.

Yuri se echó la responsabilidad de esconderlo en su casa sin tenerle miedo a la justicia debido a que durante el proceso de defensa, descubrió su alma pura y buena, por lo que se enamoró de él y 'el Cholo' de ella; no sin antes saber que él no podía ser un criminal, al que lo acusan de la muerte del hermano de Martín Guerra (Marcus Ornellas).

Misteriosamente, los ruidos y situaciones extrañas han comenzado a hacerse presentes en la casa y luego de que toda la familia sale a la calle diariamente a hacer sus actividades, Yaya (Mónica Sánchez), quien es quien se queda al cuidado de la casa, ha comenzando también a notarlos, haciéndoselo saber a Doña Eva (Susana Dosamantes) y a Fedora Montelongo (Gaby Spanic), así como a la propia Yuri.

Pero en una de esas, 'El Cholo' no se puede esconder más y tras correr al baño porque ya no podía esperar, se arriesgó y salió una vez más del cuarto de trebejos para cruzar la cocina, la sala y parte del pasillo que conduce a la cochera y en ese momento lo ve Yaya, quien se escandaliza inmediatamente.

Por supuesto, 'El Cholo' trata de calmarla pero Yaya toma un cuchillo para defenderse; el muchacho logra quitárselo y trata de explicarle la situación pero ella no lo escucha por el miedo que le ha provocado verlo. Un poco más calmada, él le pide que le llame a la señorita Yuri si no le cree.

Y en la llamada, ella le explica que efectivamente ella lo escondió en su casa porque es inocente del crimen que se le imputa y la policía está buscándolo. En ese momento, toda la familia Carranza se encuentra en el hospital debido a que Miranda (Isidora Vives) la hija menor de los Carranza, se intoxicó tras tomarse algunas pastillas para querer quitarse la vida por un vídeo íntimo de ella que se ha hecho viral; pues se siente burlada y humillada.

Mientras llegan, Yaya simpatiza con 'El Cholo', le da de comer y hasta lo deja entrar a su baño a que haga sus necesidades y a que se bañe, no sin antes interrogarlo, porque ella sabe que lo busca la policía, pues ya ha visto su foto en la televisión, pero él le asegura que él no es el asesino que buscan.

Cuando Yuri y toda la familia llegan del hospital, ésta se va directamente a hablar con Yaya y le explica lo sucedido; en ese momento ella se da cuenta que Yuri y 'El Cholo' están profundamente enamorados, por lo que se vuelve su cómplice.

Para saber en qué parará la historia de amor de Yuri y 'El Cholo', no te pierdas "Si Nos Dejan", de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!