El Camionero, la próxima novela de Nicandro Díaz y ellos podrían protagonizarla

Tras el éxito que fue en pantalla chica la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", el productor Nicandro Díaz prepara "El Camionero", la que sería su próxima producción en la lista; y ellos son los actores que podrían protagonizar la historia de amor y enredos que será un remake de una historia chilena bajo el mismo nombre.

Y es que, de acuerdo con el canal de YouTube ADJORI, son cuatro los actores candidatos a dar vida a Antonio Flores, el protagonista del melodrama, quien después de tener una vida despreocupada y literalmente rodar por varias partes del mundo, verá que su historia dará un giro de 180 grados, cuando se entere de que tiene una hija, que la mujer con quien la procreó falleció y por si fuera poco, cuando se enamore de la madre adoptiva de la niña, a la que verá crecer y convertirse en una hermosa jovencita.

El primero de los actores que encabezan la lista para dar vida a Antonio Flores, es Osvaldo Benavides, a quien no se le ve actuar en un melodrama de Televisa desde 2015-2016, cuando interpretó a Adrián Olmedo en la telenovela "A que no me dejas". Y aunque siguió para trabajando en un par de proyectos más para la televisora de San Ángel, se le dejó de ver en las telenovelas.

Lee también: Nicandro Díaz trabaja en nuevo proyecto de Televisa y lanza convocatoria para protagonista infantil

Cuatro fuertes candidatos para ser Antonio Flores

Por lo que este 2022, y luego de brillar en series como "Monarca" (2020-2021) de Netflix, o la telenovela "La Suerte de Loli", Benavides de 42 años, podría marcar su regreso a Televisa, en la que debutó desde 1992 en "El Abuelo y Yo" (1992) al lado de Ludwika Paleta, Gael García, y Diego Luna.

El segundo de ellos es Carlos Ferro, quien después de grabar la serie "Ligeramente Diva" para Sony Pictures Television junto a actrices como Estefanía Villarreal, Fabiola Guajardo, Marimar Vega y los actores Mauricio Garza y Jerónimo Rodríguez (esposo de Marimar), podría regresar a los melodramas de la televisora de San Ángel.

Lee también: Tras éxito de Mi Fortuna es Amarte, aseguran que Nicandro Díaz trabaja en nuevas historias

Esto, tras su rol protagónico en "Fuego Ardiente" (2021) como Gabriel Montemayor -producción de Carlos Moreno Laguillo-, en la que compartió créditos con Mariana Torres, Kuno Becker, Fernando Ciangherotti, Claudia Ramírez, Claudia Martín, Sebastián Poza, Yolanda Ventura, entre otros.

El tercero en la lista corresponde al nombre de Yahir, el ex integrante de La Academia de TV Azteca que desde hace algún tiempo se mudó a la competencia y sólo ha tenido participaciones especiales en telenovelas como "Mi Marido Tiene Familia" (2017) junto a Zuria Vega y Daniel Arenas o en "La Desalmada" (2021), cuando fue esposo de la cubana Livia Brito.

Y tras protagonizar el musical en teatro "Hoy no me puedo levantar" junto a María León o venir de participar en el reality show de Televisa Univisión "Tu Cara me Suena" (2022), el también cantante podría tener su primer personaje protagónico en la telenovela de Díaz González.

Por último, la sorpresa es el actor Leonardo García, hijo del emblemático intérprete Andrés García, quien además de tener dotes histriónicos, tiene un gran parecido a su padre. Y tras 28 años de haber debutado en Televisa junto a Maribel Guardia y Saúl Lisazo o Aracely Arámbula en "Prisionera del Amor" (1994), también se perfila como uno de los candidatos que marcaría su regreso.

Síguenos en