Eduardo Yáñez revela por qué dejó novela y le dicen neurótico

Luego de que hace unos días Televisa comunicara que Eduardo Yañez ya no será parte del elenco de la telenovela, Si nos dejan, un remake del exitoso melodrama Mirada de Mujer, la cual se transmitió en e1997 por Tv Azteca, el actor mexicano reveló la razón que lo obligo a renunciar a su papel de Sergio Carranza, papel que ahora hará Alexis Ayala.

Y aunque mucho se tachó al protagonista de Amores verdaderos de neurótico, los usuarios de las redes sociales cambiaron de parecer luego de que el actor mexicano señalara que será intervenido quirúrgicamente la próxima semana. Fue a través de su cuenta de Instagram que Eduardo Yañez desmintió los rumores que circulan de su inesperada salida del melodrama.

"Sí dejó la telenovela 'Si nos dejan' por razones de salud, quería aclarar esto porque sé que hay muchos medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de mi propia boca", dijo el galán de Televisa durante un video en dicha red social.

Sin embargo no fue todo, ya que el también actor de cine señaló que tras someterse a una cirugía de riñón ha tenido problemas de salud, pues ha presentado dolores a causa de que le dejaron un catéter mucho tiempo, y para no dejar las grabaciones a medias fue que decidió mejor renunciar al protagónico.

"Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí dentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar yo esta novela a la mitad", mencionó.

El actor de 60 años reiteró que no fue fácil renunciar al proyecto, sin embargo, prefería ser profesional y abandonar el proyecto antes que dejarlo inconcluso. El ex novio de África Zavala señaló que la próxima semana se somete a una nueva cirugía.

"Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto, en términos de salud. La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva esto y esperando que pronto esté recuperado y sano para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir", afirmó. El actor recibió diversas muestras de cariño por parte de sus seguidores de Instagram , amigos y familiares.

“Amigo primero la salud! Todo saldrá bien en la cirugía y estarás de nuevo en los foros . Abrazo y bendiciones pendientes de tu recuperación” , “ Apaaaa... se te va a extrañar en el set, querido @eduardoyanezofc !!! Pero primero lo primero! Recupérate pronto, un abrazote. Se te quiere”, “ Yo solo la iba a ver porque salía usted”, “ Que bien se le ve, así es primero es la salud despues todo lo demás, que su cirugía salga todo bien ? Saludos”, “ Mucha suerte y que te recuperes pronto!! La salud primero, te entiendo por que me pasó lo mismo. Tres veces me operaron en 2017. Tranquilo que todo pasa. Besos. Rossina desde Uruguay”, son algunos de los comentarios en la publicación.