Eduardo Yáñez regresa a las telenovelas con Corazón Guerrero

Luego de cuatro años de estar alejado de las telenovelas, Eduardo Yañez anunció su regreso al mundo de los melodramas de la mano de Televisa y del productor Salvador Mejía con la novela Corazón Guerrero, historia protagonizada por Alejandra Espinoza, Rodrigo Guirao y Gonzalo García Vivanco.

El polémico actor le dará vida a 'Octavio Sánchez', y aunque el famoso no ha dado muchos detalles de su participación en el melodrama, seguramente será un personaje que dará mucho de qué hablar. El recordado galán de telenovelas como “Dulce Desafío”, “Destilando Amor”, “Fuego en la sangre”, entre otras, es el último personaje que se une al elenco conformado también por personalidades como Gaby Spanic, Christian de la Campa, Altair Jarabo, Marlene Favela, Ana Martin, Diego Olivera y Sabine Moussier.

Corazón Guerrero, adaptación de la historia argentina Valientes, no sólo marca el regreso de Eduardo Yañez al mundo de los melodramas si no el regreso a Televisa, empresa donde perdió la exclusividad en el 2018. Recordemos que la última novela de Televisa en la que participó el histrión fue Amores con Trampa en el 2015.

Pese a estar varios años alejado de las novelas, el actor participó en diversas series, siendo la última El tío, personaje en el que dará mucho de que hablar tras darle vida a un travesti. Y aunque el actor ha sido reconocido por sus entrañables protagónicos en novelas, confesó que esté personaje ha sido su mayor reto actoral.

Para interpretar a un travesti Eduardo Yañez confesó que tuvo que prepararse bastante, además de someterse a un arduo entrenamiento para poder cumplir con los requisitos que exigía su personaje.

“A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer, ¡claro!, en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues ¡estoy buena!”, dijo el actor.

Y durante una entrevista con Ventaneando, Eduardo Yañez aseguró que su personaje de travesti también ha sido uno de los más satisfactorios pues ha recibido muchos halagos por su desempeño. “Hasta ahorita compañeros y productores y directores de la serie les encantó, el resultado, entonces estoy contento, si al punto de vista de ellos, que son los que compran y hacen el producto les pareció que lo logré, pues estoy muy agradecido”.

En cuanto al estreno de Corazón Salvaje, se sabe que arrancará las grabaciones en este mes de enero y que se estrenará a mediados del 2022 en el horario de las 4:30 pm. en sustitución de la telenovela "Contigo Sí".

