Eduardo Yañez regresa a la actuación para protagonizar a personaje transexual

El actor mexicano Eduardo Yañez regresa a la pantalla chica con un gran reto en su carrera artística, le dará vida a una persona transexual, personaje por el que se tuvo que preparar bastante y que fue muy complicado realizar, pero que está más que emocionado porque está personaje tiene una dedicatoria especial.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que el galán de telenovelas que ha tenido el privilegio de trabajar con grandes actrices como Adela Noriega, Lucero, Aracely Arámbula, Erika Buenfil y Angélica Rivera, entre otras, que expresó que en el último proyecto que realizó, sin dar el nombre, interpretará a una persona transexual.

Sin hacer un lado todos los proyectos en los que ha sido todo un galán, Eduardo Yañez se refirió a esté proyecto como uno de los mejores que ha hecho en su carrera, pues fue todo un reto para él y que seguramente impactará a más de alguno. “Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje, bueno, yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí (diferente)”, explicó el actor.

En cuanto a que si es homofóbico, Eduardo Yañez señaló que en lo absoluto e incluso esté personaje tiene una dedicatoria especial. “Este personaje se lo voy a dedicar a todos los transexuales y todos los que se dicen “e” con “e” porque ahora… “el amigue” y espero que les divierta".

El actor de Televisa añadió que no tiene ningún problema por convivir con personas transexuales, pues siempre ha estado en ese ambiente porque tiene amigos, compañeros y maquillistas transexuales. “Siempre he sido amigo, tengo compañeros maquillistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, periodistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, actores compañeros que también, y siempre me llevé bien con ellos, yo no tengo ped&# con esas cosas”.

Por otro lado, Eduardo Yañez reveló que está muy al pendiente de su colega Carmen Salinas y que no es necesario ir al hospital o estar hablando de ella con los medios para llamar la atención como lo están haciendo algunos actores.

“He estado muy al pendiente de cómo está todo, y yo creo que con eso ayudo más que ir a hacer bola o hacerme el miren, hay… no”, expresó. Respecto al supuesto encuentro polémico que tuvo de nuevo con la prensa, el actor negó rotundamente que se haya peleado con reporteros.

“Me $%&# cuando dicen eso, porque yo la verdad, el otro día me agarraron allá afuera de la empresa y realmente cuando yo no tengo nada que decir… ¿para qué voy a decir?”.

