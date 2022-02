Eduardo Santamarina sería el nuevo Enrique de Martino: ‘Todavía no puedo decir’

La semana pasada trascendió que Eduardo Santamarina y otros actores habían acudido a Televisa para realizar el casting para el remake de “El maleficio”, ahora todo indica que el villano de “La desalmada” será el nuevo Enrique de Martino para esta producción que prepara José Alberto Castro y que verá la luz durante el transcurso del presente año.

En una entrevista que el actor brindó hace unos días a la prensa, reveló que tiene un protagónico en puerta con Televisa, aunque no detalló nada más pues indicó que no se le tiene permitido hablar sobre este proyecto: “Todavía no puedo decir más”, comentó, pero las especulaciones comenzaron y todo apunta a que el histrión podría llevar el rol principal en “El maleficio”.

Eduardo Santamarina sería el nuevo y temible Enrique de Martino para esta versión, pues se sabe que hace una semana acudió al casting para este papel, en el que también estuvieron presentes los actores Guillermo García Cantú y Arath de la Torre, quienes también aspiraban para interpretar al oscuro personaje.

Aunque hace unos días trascendió que la primera opción de José Alberto Castro para ser el nuevo Enrique de Martino era Fernando Colunga, al parecer los compromisos que tiene el actor mexicano con Telemundo impidieron un acuerdo, por lo que el productor se habría decidido por Eduardo Santamarina.

Y a pesar de que no reveló demasiado, el protagonista de “Rubí” confirmó que sí tiene un proyecto en puerta y que sí será un papel protagónico, por lo que todo indica que se prepara para encarnar al personaje que en la década de los ochentas puso los pelos de punta a los televidentes mexicanos en un melodrama que tocó, por primera vez, abiertamente el tema de la brujería.

“No puedo decir nada pero sí hay un proyecto en puerta, es para la empresa Televisa, sería una telenovela, pero no puedo decir más… Sí es protagonista, digo, encabezaría con otros compañeros esta historia, pero no puedo decir más”, mencionó Eduardo Santamarina en una entrevista que el periodista de espectáculos Eden Dorantes compartió en su canal de YouTube.

El actor no quiso abundar sobre la producción en la que trabajaró proximadamente pero se especula que podría tratarse de “El maleficio”, pues acudió a realizar el casting y cuenta con el perfil para dar vida al temible Enrique de Martino, un villano protagonista que en 1983 fue interpretado por Ernesto Alonso.

De acuerdo con la trama de “El maleficio”, Enrique de Martino es un hombre millonario pero que tiene un lado muy oscuro. La realidad es que ha conseguido su fortuna y su poder gracias a la hechicería y por rendirle culto a un ente diabólico. Las cosas comienzan a tomar un giro cuando don Enrique contrae matrimonio con Beatriz, una mujer viuda con hijos que se va a vivir a su casa.

Ese es el personaje que interpretaría Eduardo Santamarina en el remake que prepara “el Güero” Castro y que comenzará a grabarse una vez que finalice el rodaje de “Corona de lágrimas 2”, por lo que para el actor significaría su segundo proyecto al hilo con este productor, a quien también tuvo en “La desalmada” el año pasado.

