Eduardo Santamarina, regresa a Televisa ¡como villano! de La Desalmada

Tras casi cuatro años de formar parte de un cuarteto de proyectos consecutivos de Telemundo, el actor Eduardo Santamarina, regresa a la los foros de Televisa. Este 2021, tras las grabaciones del thriller policíaco "Buscando a Frida" (2021), que justamente se acaba de estrenar hace un par de semanas en la televisora estadounidense, ahora será el villano de "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

Por lo que en su regreso a Televisa, Eduado Santamarina será el antanónico masculino que hará mancuerna con Marjorie de Sousa, quien dará vida a una de sus acostumbradas villanas. Los personajes principales de la hisotoria estarán a cargo de la actriz cubana Livia Brito -quien regresa después de un severo castigo impuesto por los productores de Televisa por el escándalo suscitado el durante el verano 2020 en playas de Cancún, Quintana Roo-, y el actor José Ron.

En entrevista con la prensa mexicana, Eduardo Santamarina contó el jueves pasado que en 15 días empezarán las grabaciones y los llamados han sido escalonados para evitar la aglomeración de personas dentro de los foros de grabación y así poder evitar el contagio del Covid-19.

"Arranco una novela hermosa con José Alberto Castro, repito otra vez con él y estoy muy feliz, muy contento. Soy el villano de la historia; a comenzamos en 15 días, entonces ya en los preparativos", dijo el esposo de Mayrín Villanueva, quien estará protagonizando "Si nos dejan" bajo la producción de Pedro Ortíz de Pinedo.

La prensa, lo cuestionó sobre cómo le harán él y Mayrín ahora que los dos van a estar grabando telenovela; sin embargo, el actor de "Rubí" (2004), reveló que no es la primera vez que lo hacen pues hay que recordar que por cuatro años consecutivos, Eduardo estuvo grabando con Telemundo, mientras que su esposa tenía una importante participación en "Rubí" (2020) a la par de la teleserie "Vecinos" (2005-2021), además de otros proyectos; además dejó que sus hijos ya están grandes y pueden valerse por sí, mismos.

Y tras figurar en 36 melodramas, seis películas, dos obras de teatro y hasta ser el Rey de la Alegría del Carnaval de Veracruz en 2009, el actor de 52 años, estará de regreso en la que siempre ha sido su casa, donde seguramente se volverá a encontrar con amigos y colegas en los foros de grabación.

En la entrevista que se puede ver en el canal oficial de YouTube del periodista Eden Dorantes, Eduardo Santamarina bromeó con la prensa y hasta hizo algunas bromas en doble sentido. La prensa aprovechó para preguntarle su opinión sobre Livia Brito, quien será la protagonista de "La Desalmada", a lo que el actor de telenovelas dijo:

"Yo creo que si Livia está donde está es por algo, entonces yo creo que no somos moneditas de oro nadie, hagas cosas de repente adecuadas o no adecuadas siempre va a haber gente que está a favor y gente que está en contra, así es, somos públicos y, te repito, no somos monedita de oro".

Aproximadamente, a mediados de marzo, en cuando Eduardo Santamarina empiece a grabar de nueva cuenta en los foros de Televisa, bajo la batuta de 'El Güero' Castro, siendo esta una nueva ocasión en la que ambos trabajen juntos.