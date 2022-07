Edith González habría renunciado a Rosa Salvaje por culpa de Verónica Castro

En 1987, Edith González y Verónica Castro coincidieron como la villana y la protagonista de la telenovela “Rosa salvaje”, en la cual la primera encarnó a Leonela Villarreal y la segunda a Rosa García, quienes se disputaban el amor de Ricardo Linares, interpretado por Guillermo Capetillo.

Aunque Edith González ya tenía varias telenovelas y algunos protagónicos en su lista, aceptó ser la antagonista en esta producción de Valentín Pimstein pero a mitad de la trama renunció sorpresivamente a “Rosa salvaje” y fue suplida por Felicia mercado de un día para otro.

Pese a que se había comentado que la actriz había decidido irse de la telenovela debido a malos tratos por parte de Valentín Pimstein, Felicia Mercado reveló recientemente que esa no fue la verdadera razón por la cual dejó al personaje, sino que fue por culpa de Verónica Castro.

¿Víctima de agresiones?

Felicia Mercado es recordada precisamente por haber participado en “Rosa salvaje” en el papel de Leonela, pero su estancia en las grabaciones fue complicada pues asegura que no le caía nada bien a Verónica Castro y que ésta se pasaba de intensidad en las escenas e incluso llegó a darle una cachetada de verdad.

La actriz nunca ha tenido pelos en la lengua para hablar sobre la mala relación que tenía con la “Chaparrita de oro” pero hasta ahora no había revelado que en el caso de Edith González, la situación fue un poco similar pues también fue víctima de agresiones.



En una entrevista con el programa “Snserio”, Felicia Mercado dio a conocer una versión nueva de por qué la protagonista de “Corazón salvaje”, hoy fallecida, se fue de “Rosa salvaje” así de repente y apuntó que todo fue por el trato que recibía por parte de Verónica Castro.

“Era un paquete muy grande porque Edith, que en paz descanse era una gran actriz, nunca supe por qué se salió, hasta hace poco pregunté a un familiar de ella, me dijeron que se salió por las agresiones de Verónica, que decía que no le gustaba, porque sí era muy agresiva...”, sostuvo la villana de telenovelas.

“Y luego en la telenovela, el tema era de estar todo el tiempo de verdulera, agarrándose de los pelos y de más, entonces a ella no le gustaba porque Verónica se pasaba siempre”, agregó Felicia Mercado, quien señaló que generalmente en ese tipo de escenas los actores se ponen de acuerdo antes para que no se preste a malos entendidos, pero con la “Chaparrita de oro” no era así.

Esta versión viene a contraponerse con la que comentaron hace años algunos miembros del elenco, entre ellos, Verónica Castro, quienes señalaron que Edith González se fue porque se habría molestado con una escena donde Valentín Pimstein la dejó mucho tiempo con el espagueti encima del cabello, luego que la protagonista se los aventara en una secuencia.

