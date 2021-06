Más de una treintena de actores forman ya, parte del elenco de "Vencer el Pasado", la que se ha dicho, será la tercera y última producción de Rosy Ocampo de su franquicia "Vencer" para Televisa. Pero en los últimos días, se ha revelado el nombre de dos guapas actrices que se unen al elenco de una de las telenovelas más esperadas de este 2021.

Se trata de Karina Kleiman, quien es graduada de la generación número 33 del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa, y hará el personaje de Tere, la recepcionista de los laboratorios BIOGENELAB, donde se llevará gran parte de la historia.

Fue la propia productora Rosy Ocampo, que hace unos días, presentó a este personaje en una de sus últimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, cuya descripción se lee: "@karikleiman interpreta a Tere en #VencerElPasado. ¡Descubre todo lo que sabe de #Biogenelab!".

Por su parte, es la misma actriz que cuenta detalles de su personaje: "Hola, ¿qué tal?, soy Karina Kleiman e interpreto el personaje de Tere en 'Vencer el Pasado'; no se pueden perder esta gran producción porque no tienen idea de todo lo que me entero, ya sea aquí en recepción o en presidencia, porque soy la asistente de presidencia quiero informarles.Y la verdad ha sido una de las mejores experiencias estar trabajando dentro de BIOGENELAB; no tienen idea de todo lo que se viene... Estén muy al pendiente, 'Vencer el Pasado' por las Estrellas".

Rosy Ocampo, también presentó con bombo y platillo a Arena Ibarra, de quien escribió: "#VencerElPasado @arenaibarra interpreta a Natalia en #VencerElPasado y nos cuenta algunos detalles sobre su personaje. ¡No te pierdas esta gran historia próximamente #ConLasEstrellas!".

La actriz rubia de 26 años de edad no es nueva en el mundo de los melodramas. También es graduada del CEA de Televisa en 2015 y junto a Paulina Goto y Horacio Pancheri, hizo un personaje co protagónico en la telenovela "Un Camino hacia el Destino" (2016), producida por Nathalie Lartilleux para Televisa.

"Hola a todos, yo soy Arena Ibarra y en esta historia intepreto a Natalia R.; soy la chica de Relaciones Públicas de BIOGENELAB y a parte, pues soy un poco malévola junto a mi mejor amiga Fabiola, que es interpretada por África Zavala... La verdad estoy muy contenta en esta producción, me han abrigado mucho, me han ayudado, he aprendido, mis compañeros son increíbles; África es un amor de persona que de verdad no tienen una idea...

Pero en esta historia somos todo lo contrario, de verdad somos un poco malvadas; le hacemos la vida imposible a Angie [Boyer] a 'Renata'; la verdad yo estoy muy feliz, me la paso padrísimo, ya vivo más aquí que en mi casa... no se la pierdan, 'Vencer el Pasado' por las Estrellas".

"Vencer el Pasado" se podrá ver a partir del próximo lunes 12 de julio a las 8:30 pm de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas.