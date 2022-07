Donde Hubo Fuego, novela de Netflix con Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo ya tiene fecha de estreno

Lo que se venía anunciando hace meses, ya es todo una realidad; se trata de "Donde Hubo Fuego", una de las primeras producciones de corte telenovela que formarán parte de la programación de Netflix, el gigante del streaming... Y es tanta la espera de que llegue a la pantalla chica, que ya ¡hasta fecha de estreno tiene! La producción estará protagonizada por Itatí Cantoral que dará vida a Gloria y Eduardo Capetillo como Ricardo -en su regreso a los melodramas-.

"Donde Fuego Hubo" será una serie de 39 episodios creada por José Ignacio "Chascas" Valenzuela, mismo que hizo "¿Quién Mató a Sara?", también de Netflix, y cuenta con un espectacular elenco. La historia estará llena de amor, suspenso, peligro, acción ¡y muchas llamas!...

Siendo el más nuevo proyecto de la carrera de Itatí Cantoral y el que marca el regreso de Eduardo Capetillo a la tv, tras vislumbrársele como protagonista de "Vencer la Ausencia" (2022) junto a su esposa Biby Gaitán y del que se dijo que no habrían aceptado debido a sus exigencias.

Este proyecto estará conformado además, por Iván Amozorrutia (Alfonso), quien viene de "La Venganza de las Juanas" de Netflix (2021), Esmeralda Pimentel (Gloria), quien también graba "Montecristo" junto William Levy para Telemundo. Así mismo, podrá verse a Polo Morín (Julián) de "¿Quién Mato a Sara?" (2021-2022).

Al elenco se han unido otros talentos que vienen de exitosos proyectos, como Daniel Gama (Gerardo) y Oka Giner (Leonora), quienes también vienen de "La Venganza de las Juanas"; y ella protagoniza actualmente "Corazón Guerrero" (2022). Antonio Sotillo (A. Molina) de "Rosario Tijeras 3", Plutarco Haza (Noé), a quien actualmente se e ve actuando en la telenovela "Mujer de Nadie" (2022) de Televisa, Humberto Busto (Ángel) de "El Juego de las Llaves" (2019-2021).

Otros actores que están a punto de brillar en la pantalla chica de Netflix, son el argentino Mauricio Henao (Daniel) que acaba de debutar en novelas de Televisa Univisión con "La Herencia, Un Legado de Amor" y Ana Jimena Villanueva (Ana) que participó en "Enamorándome de Ramón" (2017), compartiendo créditos con Esmeralda Pimentel, entre otros.

Se sabe que la historia fue creada con el fin de rendir homenaje a las mujeres y hombres que se dedican al oficio de bomberos alrededor del mundo y en cuanto a la trama, se ha dicho que será una montaña rusa de emociones: pasión, drama y misterio...

El periodista Chema Cortés, compartió los detalles de esta historia y algunas fotografías del elenco en plenas grabaciones, a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex.

"Donde Hubo Fuego" retrata la vida de Alfonso 'Poncho' (Amozorrutia), un hombre que descubre que su hermano ha muerto; pero siguiendo las pistas del crimen, llega hasta una estación de bomberos de una colonia de la Ciudad de México.

Ahí pide trabajo y tras ser aceptado escondiendo su verdadera identidad, con el único objetivo de poder investigar lo que pasó con su hermano, conoce a Olivia (Pimentel), la única mujer del cuartel, quien tras descubrir su secreto, lo ayuda a llegar al fondo de la verdad.

Por otro lado y de forma simultánea (al mismo tiempo), regresa Ricardo (Capetillo), un ex convicto acusado de matar a una larga lista de mujeres, quien ahora quiere recuperar a su hijo, quien desconoce la existencia de su padre.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!