¿Diseñando tu Amor?, próxima telenovela de Gala Montes y Juan Diego Covarrubias

A finales de enero de este 2021, se reveló que "Diseñando tu Amor", sería la nueva telenovela producida ara Televisa, bajo la responsabiliad de Pedro Ortíz de Pinedo -hijo del actor y productor Jorge Ortíz de Pinedo-, misma que estará protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias.

Sin embargo, pese a que Ortíz de Pinedo ya tiene a casi todo el elenco confirmado, desde un principio del proyecto, él mismo dijo que podrían verse en la necesidad de cambiarle el nombre y pedir ayuda al público para elegir el título definitivo del melodrama.

El pasado 29 de enero, fue el banderazo de la producción y en entrevista con Las Estrellas.tv, el productor compartió con el público que pronto podrá ver el melodrama en El Canal de Las Estrellas, algunos detalles sobre el título del proyecto, pues al parecer no está muy convencido; no obstante, "Diseñando tu Amor" es el nombre en Español de la telenovela portuguesa "Meu Amor":

"Fíjate que todavía no tenemos el nombre, ahorita estamos trabajando con el título que le habíamos puesto desde un principio, que se llama 'Diseñando tu Amor'; estamos evaluando con al empresa, a ver si de los títulos que teníamos posibles, ponemos a la gente que nos ayude a decidir qué título les gusta más, estamos haciendo esa dinámica; yo creo que en las próximas semanas vamos a definir si esta dinámica sucede y que el público nos ayude, que interactúe con nostros, que nos digan, cuál de las opciones de nombre les gusta más y tal vez lo haremos en uno de nuestros programas de revista, entonces estén pendientes", comentó en entrevista para Las Estrellas.tv el productor ejecutivo del melodrama Pedro Ortíz de Pinedo.

Por su parte, durante el mismo evento, Gala Montes, quien está confirmada para protagonizar el melodrama, contó: "¿Qué tal? [luciendo su nuevo look], no pues yo muy emocionada entrando en la piel de Valentina Fuentes Barrios que es mi personaje para esta nueva novela; y Katya, pues sí, ya quedó atras...Y Valentina es una mujer muy inteligente, muy capaz de hacer muchas cosas, que vive en un ambiente un poco machista, y que sabe que no debería de ser así, y que lucha por el derecho de las mujeres... y que tiene una hermana que es más chica que ella -a la que tiene que cuidar- entonces, también tiene esta onda maternal qu todas las mujeres tenemos, ¿no? y que tenemos esa sensibilidad de estar cuidando a nuestra gente.

Juan Diego Covarrubias también contó sobre su rol en "Diseñando tu Amor": "Este personajazo, es un personaje noble, educado, trabajador, honrado, leal, buen amigo, buen amante, es... ¡todo!; es el ejemplo de un gran ser humano y de lo que estoy seguro es que todas las mujeres van a querer un 'Claudio' en su vida".

Hace algunas horas, Covarrubias, reveló algunos de los posibles títulos del melodrama, en su cuenta oficial de Instagram, y entre las opciones de los títulos destacan: "Un amor a la medida", "Contigo sí... y para siempre", "Bordando tu Amor" y "Diseñando tu Amor", por lo que invitó al público a votar cuál les parece el mejor.

Y es que, esos títulos están pensados por el personaje protagónico de Gala Montes, pues según contó en su perfil personal de Instagram, su personaje de Valentina, es una mujer que tiene como sueño principal, ser una gran diseñadora de modas, que al mismo tiempo, encuntre el amor, en un hombre maravilloso.