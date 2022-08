Diego Solado regresa a Televisa y hará mancuerna de nuevo con Aracely Arámbula en La Madrastra

En su paso por las novelas de Telemundo, la actriz Aracely Arámbula tuvo la oportunidad de protagonizar tres proyectos y tener una participación especial en una famosa saga. Tras su último protagónico en "Corazón Salvaje" (2009-2010) de Televisa, 'la Chule' hizo una pausa y luego incursionó en la televisora estadounidense, haciendo mancuerna con una fila interminable de actores; entre ellos, el actor argentino Diego Soldano, con quien después de un par de años volverá a trabajar en "La Madrastra" (2022).

Así lo dio a conocer el propio Diego Soldano a través de su cuenta de Instagram en la que compartió una fotografía a blanco y negro con Aracely Arámbula que fue replicada de cuando trabajaron juntos hace algunos años.

"Van 5 @aracelyarambula @madrastra_oficial @canalestrellas Lun a Vier 9:30pm", escribió el histrión de 53 años, al pie de la foto que publicó el pasado sábado 20 de agosto.

Lee también: Aracely Arámbula se pone a tono con sus hjos en La Madrastra y mueve el botecito

No es la primera vez que Diego Soldano trabajará en Televisa, pues en 2012 perteneció al elenco de la telenovela "Amor Bravío" como Dante Barrienta, que fue producción de Carlos Moreno Laguillo y estuvo protagonizada por Silvia Navarro y Cristián de la Fuente.

Y "La Madrastra" marcará el regreso del argentino a Televisa luego de una década, pero no sólo eso, sino que además vuelve a coincidir con 'la Chule' en la telenovela producida por Carmen Armendáriz Pardo para TelevisaUnivisión.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Aracely Arámbula protagonizó cuatro telenovelas al hilo en Telemundo, como fueron "La Patrona" (2013) en la que dio vida a Gabriela Suárez / Verónica Dantés 'la Patrona'. En 2014-2015, hizo "Los Miserables" interpretando a Lucía 'Lucha' Durán Montgeagudo. Posteriormente inició la aventura del inolvidable melodrama "La Doña", metiéndose en la piel de la intrépida Altagracia Sandoval Ramos por cuatro años en dos temporadas, de 2016 a 2020.

Y en el ínter, tuvo una actuación especial en la narco novela "El Señor de los Cielos" en 2018. Pero en todas estas producciones, Aracely Arámbula y Diego Soldano tuvieron la oportunidad de trabajar juntos.

En "La Patrona", Diego Soldano interpretó a Rodrigo Balmaceda "Mano de Hierro", en "Los Miserables" dio vida a Pablo Riobueno, en "La Doña" a Daniel Llamas en sus dos temporadas. Y este 2022, se meterá en la piel de Gaspar en "La Madrastra".

Diego Soldano se preparó como actor en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en su natal Buenos Aires, Argentina; posteriormente se integró al Grupo Humano de Teatro de Eduardo Cerda. Su debut en las telenovelas lo tuvo en México en el melodrama "Por Ella Soy Eva" (2012) de Rosy Ocampo para Televisa, habiendo estudiado antes en el CEA (Centro de Actuación de Televisa).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!