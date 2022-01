Diego Olivera y Josh Gutiérrez serán los villanos de Corazón Guerrero

Una nueva historia se vislumbra para este 2022, se trata de la telenovela "Corazón Guerrero", que, tras haberse destapado ya, parte de su elenco que pertenecen a los actores protagónicos y algunos segundarios, hoy se sabe que serán los actores Diego Olivera y Josh Gutiérrez, los villanos del melodrama producido por Salvador Mejía Alejandre.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos Chema Cortés a través del sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, en un reciente publicación que ya ha hecho reaccionar al fandom de las telenovelas con decenas de opiniones.

Y todo parece indicar que "Corazón Guerrero" es una de las prometedoras producciones de Televisa para este 2022; pues sólo basta con ver el elenco que por principio de cuentas está conformado por las estrellas juveniles Alejandra Espinoza (quien hará su debut en los melodramas) y Oka Giner, quien viene de protagonizar la serie "La Venganza de las Juanas" (2021) de Netflix.

Por otro lado, cuenta ya con los actores confirmados que ya iniciaron grabaciones, es decir, los galanes de la telenovela, como Gonzalo García Vivanco que últimamente hizo el personaje de Rigoberto Murillo en "La Desalmada" (2021), Rodrigo Guirao, quien viajó de Argentina luego de haber dado vida a Héctor Garza en la serie "Rubí" (2020) y Christian de la Campa, a quien se le vio en "La Casa de los Famosos", primera temporada de un reality show de Telemundo del 2021.

Reconocidos actores como Ana Martín y Eduardo Yáñez así como Altaír Jarabo, ocuparán un lugar importante en el melodrama, pero la sorpresa es que, tras el rechazo de Marlene Favela a su personaje, será Natalia Esperón quien ocupe su lugar. Otra de las famosas que se unen al elenco, es Gaby Spanic, quien trabajó por primera vez de la mano de Mejía Alejandre en "La Usurpadora" (1998).

En tanto, son los actores Diego Olivera y Josh Gutiérrez que y han coincidido en otros melodramas, quienes darán vida a los villanos de la historia.

Por su parte, Diego Olivera interpretó a Lucio Tinoco en "Vencer el Pasado" (2021), luego de hacer "Y mañana será otro día" (2018) en la piel de Camilo Sarmiento Bedolla; y este 2022 recién se ha sumado a la producción de Salvador Mejía.

Mientras que a Josh Gutiérrez se le vio actuar en "La Mexicana y el Güero" (2020) como el Sr. Fernando Torres, "Vencer el Desamor" (2020-2021) como Néstor Ibarra Bustos y por último en "Te Acuerdas de Mí" (2021), dando vida a Teorodo 'Teo' Bárcenas.

Por lo pronto, no se sabe qué horario ocupará "Corazón Guerrero" en el Canal de las Estrellas, pero los fanáticos ya empiezan a dejar ver que será el horario vespertino de las 4:30 pm, el que ocupará. Lo que indica que irá en sustitución de "Contigo Sí" producida por Ignacio Sada Madero y protagonizada por el triángulo amoroso conformado por Brandon Peniche, Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!