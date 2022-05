Diego Klein y actores que serían protagonistas juveniles de La Impostora

Luego de su último éxito en la pantalla chica de Televisa como lo fue "Fuego Ardiente" (2021), el productor Carlos Moreno Laguillo, anunció a principios de febrero, el que sería su siguiente proyecto, "La Impostora". Y desde entonces, se ha especulado sobre los actores que conformarán en elenco del prometedor melodrama. Entre el elenco juvenil se vislumbra "nueva sangre" como el recién actor debutado en Televisa, Diego Klein y una tercia más de colegas.

Diego Klein es uno de los favoritos para seguir viéndolo actuar en pantalla, pues con su debut en la recién terminada telenovela "Los Ricos También Lloran", ha enamorado al público luego de hacer pareja con Lore Graniewicz, quien dio vida a Britny Chantal Pérez Domínguez, la mejor amiga de la protagonista, Mariana Villarreal (Claudia Martín).

Y ha sido el sitio de telenovelas de Instagram @novelalounge, que no sólo ha revelado a Diego Klein como uno de los posibles protagonistas juveniles, sino que además, se vienen grandes sorpresas. Pues desde el pasado 12 de mayo, anunció las participaciones de dos actrices como las protagonistas juveniles de "La Impostora".

Lee también: Eric del Castillo listo para volver a las novelas con remake de Ha llegado una intrusa

Se trata de Isidora Vives, a quien se le vio actuar recientemente en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021) -producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión- dando vida a la rebelde e incomprendida Miranda Carranza Montiel, que a cada rato metía en apuros a sus padres -interpretados por Mayrín Villanueva y Alexis Ayala-, quienes la rescataban con mucho amor de cada problema, pese al distanciamiento y diferencias que existían entre ellos.

Una segunda actriz que se vislumbra como protagonista juvenil es Macarena García, más conocida por interpretar personajes en la piel de Natalia Alexander en la serie mexicana de Netflix "Control Z" (2020); como Ale en "100 Días Para Enamorarnos" de Telemundo que también se puede ver en el gigante del streaming y como Sandra García en la teleserie mexicana "Los Elegidos" (2019), la primera de corte futurista o ciencia ficción, en la que compartió créditos con Sara Maldonado, Carlos Ferro, Jason Romo y Julio Bracho.

Lee también: Fabiola Guajardo sería una de las candidatas para protagonizar La Impostora

"#MacarenaGarcia e #IsidoraVives son las protagonistas de #LaImpostora, la nueva telenovela de Carlos Moreno basada en #VidaRobada de Marisa Garrido", se lee en la descripción de la reciente publicación.

Por otro lado, se ha hablado ya de que sería Andrés Baida, el actor que justamente le dio vida a Tomás Verón Ortega y/o Alberto Salvatierra Villarreal en "Los Ricos También Lloran", quien se estaría uniendo a los mencionados actores para protagonizar "La Impostora".

Andrés Baida es un actor estadounidense, mejor conocido por sus personajes en series y telenovelas como "Like" (2018), "Los Elegidos" (2019) -junto a Macarena García-, y más recientemente "Control Z" (2020) de Netflix. También participó en la serie "¿Quién mató a Sara?" (2021), dando vida a Rodolfo Lazcano de joven.

"Finaliza #LosRicosTambiénLloran pero próximamente #AndrésBaida y #DiegoKlein volverán a la pantalla en #LaImpostora, la nueva telenovela de Carlos Moreno, una nueva adaptación de #VidaRobada de Marisa Garrido. Ellos se unen a #IsidoraVives y #MacarenaGarcía que serán las protagonistas de este melodrama de #TelevisaUnivision", describe una segunda publicación sobre el nuevo melodrama de Carlos Moreno.

Y de acuerdo al sitio @tele_novelero de Instagram, esta historia llegará a cubrir el horario de las 4:30 p.m. en sustitución de "Corazón Guerrero", aunque aún se desconoce la fecha tentativa; pues la producción de Salvador Mejía, no va apenas en el capítulo 35, aunque lo que sí es un hecho es que será parte de la programación del Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!