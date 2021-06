Diana Bracho llega al altar en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Luego de tantos sinsabores que le han causado sus tres hijos por no hacer lo que ella les pide, el personaje de Luz Torres interpretado por la primera actriz Diana Bracho en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", llegó al altar para casarse y ser feliz lo que le quede de vida con Jesús Rojas, personaje interpretado por el actor Césa Évora, en la producción de Juan Osorio este 2021 para Televisa.

El momento ocurrió en medio de la amargura y tristeza que está viviendo su hijo Mariano Rueda Torres (Fernando Noriega), quien además de ser uno de los "villanos" de la historia, en el fondo tiene un buen corazón y tras la explosión que ocurrió en la rosticería de su madre, mientras ella se está casando, él descubre que ella tiene un cáncer muy avanzado y tiene los días contados.

Doña Luz no les ha dicho nada a sus tres hijos para no preocuparlos y en su deseo de que ellos estén lo mejor posible, quiere hacerlos recapacitar y buscar la unión entre ellos; no obstante, por sus múltiples ocupaciones, y con la libertad que tienen de vivir su propia vida, ninguno de los tres quiere someterse a sus órdenes.

Sin embargo, cuando Mariano descubre que su madre toma morfina para aminorar los dolores se ve invadido por la tristeza que le causa el sólo pensar que su madre pueda morir pronto. Por lo que además de recordar que le dio un "no" terminante a su propia madre cuando le pidió que la entregara en el altar, busca retraer el tiempo a como dé lugar.

Por ello no se presentó en la iglesia, donde Luz se quedó esperándolo, pues él había dicho que se iba a prestar a ese ridiculez de boda; sin embargo, en hundido en su arrepentimiento, Mariano va a visitar al Doctor Molina, que el médico oncólogo que le detectó el cáncer avanzado a Luz y lo único que hizo fue darle el medicamento correspondiente, no sin antes, recibir la petición de parte de Luz, de que no le dijera nada de lo que le estaba pasando, a su familia; y hasta hoy, hay podido guardar el secreto.

Mariano, le pide a su suegro Esteban Astudillo (Julio Bracho), el apoyo para financiar un tratamiento muy costoso para erradicar un tipo de cáncer mortal, y le confiesa que se trata de su madre, por lo que él accede pero ya no hay mucho qué hacer al respecto.

Por otro lado, Luz y Jesús reciben la bendición del sacerdote y de Dios en medio de sus familiares más queridos y siendo sus hijos Regina (Eva Cedeño) y Eduardo (Emilio Osorio), los padrinos de lazo.

La recepción empezó luego de la ceremonia religiosa y como siempre, se vivieron varias situaciones, desde el reclamo de Jade y sus dos hermanas a Jesús Rueda por dejar sola a la madre de ellas en su momento y el pleito entre ellas y Regina y tu tía Alfonsina (Wendy de los Cobos), así como con la temible Violeta Anaya de Astudillo (Gaby Platas).

Pero hubo un momento que llenó de júbilo a Luz Rueda y fue cuando vio llegar a su hijo Mariano, quien la había rechazado tantas veces, muy diferente en su forma de ser y lo más amoroso con su madre, sus hermanos y hasta su esposa Constanza Astudillo (Paulina Matos).

Posteriormente Luz y Jesús se van de luna de miel a la playa, sin saber que a ella le queda muy poco tiempo de vida.

Para seguir descubriendo qué pasará en "¿Qué le pasa a mi familia?", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm, por el Canal de las Estrellas.