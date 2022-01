Destapan elenco completo de telenovela Los Ricos También Lloran

Una nueva historia de Televisa está a punto de empezar en febrero de este 2022 y por tanto, serán los actores Claudia Martín y Sebastián Rulli, quienes encabecen el elenco de "Los Ricos También Lloran", un remake de la telenovela del mismo nombre en que en 1979, protagonizaran Verónica Castro y el finado actor Rogelio Guerra. Pero en la actualidad, se ha destapado el elenco completo de esta nueva producción.

Como toda historia de amor y desamor de telenovela, la que hay entre Mariana Villarreal y Luis Alberto Salvatierra, se verá interrumpida por las villanías de Fabiola Guajardo, quien dará vida a la malvada Soraya Montenegro y Víctor González, que será el despiadado León Alfaro.

Pero además de los nombres de los actores incluidos en este nuevo proyecto, también figuran ya, las postales de los mismos en redes sociales y fue el sitio @elnovelero, quien se encargó de revelar en conjunto, las imágenes más icónicas de "Los Ricos También Lloran", y algunas otras que no se habían visto.

Entre tanto, serán Guillermo García Cantú y Azela Robinson, los encargados de dar vida al matrimonio Salvatierra Izaguirre, el actor Henry Zakka dará vida al padre Adrián, Alejandra Barros se reincorpora a los melodramas de televisa interpretando a Daniela y Arturo Barba, que será otro de los villanos juntos a Víctor González.

Sergio Reynoso, Rubén Sanz, José Luis Franco, la mexicana Dalilah Polanco -que regresa a las telenovelas este 2022 luego de "Médicos, línea de vida" (2019-2020)-, Dobrina Cristeva, Luis Gatica, Lorena Graniewicz -que hará mancuerna con Diego Klein, también formarán parte de esta nueva aventura producida por Carlos Bardasano para Televisa en formato serie.

Otros actores juveniles entre los que figuran Mario Morán o Thali García, también serán parte del melodrama. Michelle Jurado, Antonio Fortier, Mimi Morales, Paola Toyos, Carlos Gatica, Hugo Catalán, Alexa Ordaz, Nicolás haza y Leon Peraza -la pareja de África Zavala-, se han sumado también al proyecto.

Con un sexteto de fotografías, fue que @elnovelero resumió a los integrantes de "Los Ricos También Lloran" (2022), telenovela con tintes de serie televisiva que llevará el toque personal de Carlos Bardasano en colaboración de W Studios, siendo la cuarta entrega de la franquicia de la Fábrica de Sueños que se está próxima a estrenarse.

La serie obedece a un reinicio de la historia homónima de 1979 creada por Inés Rodena, siendo adaptada por Esther Feldman y Rosa Salazar Arenas. Su estreno será a través del Canal de Las Estrellas el próximo 17 de febrero de 2022 a las 9:30 pm, en sustitución de "Si Nos Dejan".

