'Despacito, muy despacito' será el proyecto de Juan Osorio que protagonice Biby Gaytán

Tras la confusión sobre los nombres que habían estado circulando en los medios respecto a nuevos proyectos que el productor Juan Osorio tendría bajo la manga para el 2022, él mismo reveló que a la actriz Biby Gaytán le tiene reservado uno bajo el título "Despacito, Muy Despacito".

Mismo que obedece a un remake de la película mexicana "La Criada Bien Criada" (1972) que en su momento fue protagonizada por la primera actriz María Victoria. No obstante, tras terminar con las grabaciones de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" en junio de este 2021, Juan Osorio anunció algunos proyectos y creó un par de confusiones entre la prensa y los fanáticos de las telenovelas.

Pues antes de que saliera a la luz el título final, se vislumbraban como "Un Golpe de Suerte" o "La Herencia", y aunque el título final lo reveló la semana pasada, el proyecto televisivo retrata la historia de María, un ama de llaves con gran responsabilidad y autoridad que tiene a su cargo el ambiente doméstico de una residencia.

En entrevista con la prensa mexicana a la salida de Televisa, Juan Osorio platicó que serán dos proyectos diferentes los que estará trabajando para que salgan al aire en el transcurso del 2022 y el primero llevará por título "La Herencia... Un Legado de Amor" para el que sólo confirmó la participación protagónica de Michelle Renaud.

Y aunque fue bastante hermético con la información, se sabe que serán los actores Matías Novoa, Mauricio Henao y Paulina Matos quienes completarán el cuadro estelar; así como que Elizabeth Álvarez se vislumbra como la villana de la historia.

Sin embargo, fue el mismo productor de 64 años, quien aclaró que "Un Golpe de Suerte" no será el título de la producción que encabece la esposa de Eduardo Capetillo y "La Herencia" es otro de sus proyectos. Y aprovechó para anunciar que el programa unitario que tiene reservado para la también cantante llevará por nombre "Despacito, Muy Despacito".

"Biby Gaytán está casi adentro, vamos a hacer 'La Criada Bien Criada' que ahora se llama 'Despacito, Muy Despacito', es la serie de 'La Criada Bien Criada' y ella va a ser la protagonista. Y la verdad es que estoy encantado de haber trabajado con ella el piloto, de haber hecho una gran química con su marido, es un hombre muy inteligente, que la cuida mucho y que participa, entonces creo que también va a ser un proyecto muy bonito".

La prensa aprovechó para preguntar sobre los rumores de que han circulado sobre que Eduardo Capetillo es un hombre inconforme y que le cuida mucho el patrimonio a Biby Gaytán; a lo que Osorio respondió:

"Yo te voy a hablar de lo que me senté a hablar con él, el señor Capetillo es una gente muy respetuosa, leyó el guión, escuchó la propuesta, y lo único que te puedo decir es que estuvo en las grabaciones, me apoyó todo el tiempo, orientó a Biby... entonces, yo tengo un gran aliado con el señor Capetillo, yo no puedo hablar de...".

Por otro lado, Juan Osorio dijo que Eduardo Capetillo no está incluido en "Despacito, Muy Despacito", y que el proyecto no trata de una serie biográfica de María Victoria: "No, es un [programa] unitario que está planeado y presentado a la empresa para ser semanal", aseguró el padre de Emilio Osorio.

