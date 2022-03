Desconcertado Luis Alberto; plan de León funciona en Los Ricos También Lloran

El plan de León Alfaro (Víctor González) por interrumpir el amor de Luis Alberto Salvatierra y Mariana Villarreal (Sebastián Rulli y Claudia Martín), parece que está funcionando, luego de traicionarlo una vez más a sus espaldas, sin que él se dé cuenta en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Y es que, luego de que Mariana descubriera el contrato de compra venta que Empresas Salvatierra pactó con su papá Pedro Villarreal (Arturo Carmona), se olvidó de la comida en casa de Elena Suárez (Azela Robinson) -madre de Luis Alberto- para romper el hielo, cuando vio la firma de Luis Alberto estampada en el documento que inició el fin de la vida de su padre.

En su tristeza, Mariana se va a Toluca, Estado de México, a buscar pistas de los empleados de su padre para descubrir qué fue lo que realmente pasó en aquellos tiempos, pues se niega a creer que su padre esté muerto por culpa de Luis Alberto Salvatierra, el hombre que ama.

Y lamentablemente Mariana se encuentra con puras noticias malas y sólo confirmó lo escrito en ese documento que marcó el fin de la fábrica "Salsas Niña Bonita", así como de la vida de Pedro Villarreal. Pues tras dar con Sandra (María Fernanda García), quien fuera la secretaria de la fábrica que apenas empezaba, ella le confirma "los hechos".

Sandra está coludida con Víctor Millán (Arturo Barba), quien a su vez, es "achichincle" del malvado León Alfaro; por lo que no le costó nada describir a Luis Alberto y darle el nombre de él cuando Mariana le preguntó quiénes le habían comprado la fábrica a su papá.

Desconsolada se queda Mariana al descubrir que el hombre que ama es quien supuestamente le hizo tanto daño a su papá; lo que ella no sabe es que, desde que Luis Alberto cumplió los 18 años, se integró a trabajar a Empresas Salvatierra con tal inmadurez, que lo hizo cometer muchos errores.

Y uno de ellos fue precisamente el haber firmado el documento de compra venta de la fábrica de salsas, habiéndolo hecho con el fin de agradar a su padre Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) luego de llevar un vida llena de vicios y parranda.

Situación que llevaría a cabo luego de ser aconsejado por el propio León, sin saber que muchos años después, le iba a perjudicar aún más en su vida personal y sentimental... pues ¿quién iba a decir que aquella niña de los ojos bonitos y el hijo de uno de los empresarios más ricos de México iban a coincidir algún día en el amor?

Luis Alberto intenta explicarle a Mariana lo sucedido luego de que León le ha dicho que fue él quien firmó el documento cuando era un muchacho inexperto sólo por agradar a su padre con un punto bueno. Pero lo que Mariana no sabe es que el amor de su vida, ni siquiera conoció a Pedro Villarreal.

Por supuesto, Mariana está indignada con Luis Alberto y aunque tiene intrigados a Don Alberto y a su esposa Daniela Montesinos (Alejandra Barros), está buscando la manera de irse de la mansión Salvatierra para no ver más a Luis Alberto.

