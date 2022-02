Derrotado Sergio, pide perdón a Alicia y una segunda oportunidad en Si Nos Dejan

Tras sentir que literalmente es el rey del mundo y que nada lo puede derribar, y verse derrotado por las circunstancias de la vida, Sergio Carranza (Alexis Ayala) le pide perdón a Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) -su ex mujer- y una segunda oportunidad en la telenovela "Si Nos Dejan".

Esto, luego de que sufriera un infarto a las afueras del Ministerio Público debido a que su hijo Gonzalo (Carlos Said) fue detenido por manejar un carro de un amigo que llevaba una bolsita de droga, culpándolo de cómplice, cuando en realidad, él lo único que hizo fue llevarlo a su casa porque éste iba en estado de ebriedad y no lo quiso mandar solo a su casa para evitar un accidente.

Las cosas no le han salido nada bien a Sergio; después de verse acorralado porque su hijo no reconocido -Lucas Bejarano (Solkin Ruz)-, salió a la luz públicamente, presentándose ante los demás hijos de su padre, ante su ex mujer y ante su ahora mujer Julieta Lugo (Scarlet Gruber), de pilón se enteró que viene en camino el quinto heredero, pues Julieta está de encargo.

Lo que lo aleja de toda posibilidad de reconquistar a Alicia y de que ella le dé una segunda oportunidad para volver a formar la familia ideal que durante más de treinta años han sido. Pues si no hubiera sido el primero en 'poner el cuerno' a la madre de sus tres hijos, tal vez todo seguiría como hasta el principio.

Pero los encantos de Julieta y los consejos que ha tomado de ella para actuar en contra de su familia, lo cegaron y cayó en el error de ir destruyendo poco a poco lo que le costó más de tres décadas construir, claro, al lado de Alicia Montiel, que es su familia.

Ahora, después de verse acorralado por las circunstancias y de ya no poder más con tanta presión y tantas adversidades en su contra, o sentirse una bomba a punto de explotar, Sergio se desplomó ante decenas de medios de comunicación, cuando sus colegas lo cuestionaban sobre otra de las hazañas de sus hijos, que dan mucho de qué hablar.

Al parecer, su alta presión le provocó un infarto y en la ambulancia, se fue Alicia con él después de exigir a la prensa que se fuera y que no se burlaran del dolor ajeno; estaba en el Ministerio Público donde se dio cita con Sergio para ir a ver a su hijo, Lorena (Claudia Zapata) -la novia de Gonzalo-, también estaba presente y llamó a la ambulancia.

En camino al hospital Sergio llora y le dice a Alicia que no se quiere morir; pues el paramédico les ha dicho que lo que tiene es un infarto en proceso. Ella le asegura que nadie se va a morir; pues todavía tienen mucho qué vivir, casar a sus hijos, conocer a sus nietos y ponerse insoportablemente viejos.

Luego de intervenir a Sergio en el quirófano y estabilizarlo, Julieta va a visitarlo y él le pide perdón una segunda vez, pues asegura que él la sigue amando, que ha sido la única mujer en su vida y que Julieta es un gran error; además le confiesa que ese bebé que viene en camino no se lo esperaba y no lo quiere, pues para él sólo existen sus tres hijos, los que tuvo con ella.

Incluso le pide una segunda oportunidad y le pregunta si estaría dispuesta a volver a ser su esposa, pero Julieta se queda callada y lo alienta para luchar por su vida, por el bebé que viene en camino, pese a que ya conoce la postura de él. Sergio le asegura que ya no quiere seguir viviendo y que lo único que lo haría levantarse de esa cama de hospital, es tener la mínima posibilidad de rehacer su familia.

Pues reconoce que fue un arrogante, un estúpido y un imbécil y que lo único que logró con ello, fue perderla.

"Si Nos Dejan", producida por Carlos Bardasano para Televisa, ya está en sus últimos capítulos, mientras tanto, todavía se puede seguir disfrutando del melodrama a las 9:30 pm desde este martes y hasta el viernes próximo por el Canal de las Estrellas.

