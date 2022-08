Derrochan pasión Aracely Arámbula y Andrés Palacios en el preestreno digital de La Madrastra

A tres días del estreno de "La Madrastra" en su versión 2022, se puede ver el primer capítulo que será el que detonará una tormentosa historia y el sufrimiento de la protagonista, quien pasará muchos años en la cárcel por ser inculpada de un crimen que no cometió. Y la pareja protagónica, Aracely Arámbula y Andrés Palacios derrochan pasión en el preestreno digital, publicado este viernes.

Todo comienza cuando Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) y Esteban Lombardo (Andrés Palacios) están durmiendo a sus tres hijos para irse de viaje de negocios con toda la familia (sólo adultos) y ella los deja acostados con todo el dolor de su corazón, pues le duele dejarlos con la nana.

Mientras tanto, los malos de la historia -que son varios- hablan pestes de la pueblerina -Marcia-, por no apurarse, pues todos los estaban esperando. Palma de Mallorca, España, fue su "perturbador" destino, y tras llegar a un hermoso hotel, tanto hombres como las mujeres se ponen de acuerdo sobre lo que harán mientras se llega la importante reunión de negocios.

Y luego de planear irse de shopping, Esteban se lleva a Marcia a pasar una tarde llena de amor y mucha pasión... Inés Lombardo (Isaura González) se emociona de verlos juntos y hasta dice que ese viaje les servirá de luna de miel, pero se ve intimidada por la malvada de Lucrecia (Marisol del Olmo) por quedársele viendo muy feo.

Bruno y Donato (Juan Martín Jáuregui y Marco Treviño), ya empiezan a dejar ver que son hombres infieles y que mientras que a sus esposas les tengan todo lo material, lo demás es lo de menos... Y parece que el único aplicado en el viaje de negocios a España es Nicolás Escalante (Gabriel Soto), quien tras hacer una revisión de las finanzas de la empresa de la familia, se da cuenta de que hay un faltante de más de 4 millones de pesos.

Pero se ve interrumpido por su esposa Rebecca (Vilma Montemayor), quien le reclama que hasta cuando van a seguir así, pues ella piensa que tiene una amante y éste la deja colgada. Por otro lado, Marcia y Esteban están disfrutando de su amor y recibe una llamada de Nicolás, quien lo cita con urgencia. Al llegar a la reunión, le dice que necesita informarle sobre un asunto de gravedad, pero lo escuchan Bruno y Donato.

Los inversionistas llegan y escuchan la propuesta de Esteban, quien está al frente de Lom-ent (Lom Entertainment), la empresa familiar que se dedica a llevar a cabo ambiciosos espectáculos en vivo como conciertos masivos con la oferta del equipo que se necesita como luces -ingeniería de última generación-, equipos de sonido y hasta aparatos e instrumentos musicales. Y aunque parece que Andrés tuvo éxito ante los inversionistas, Nicolás no deja de pensar en el cuantioso faltante de las finanzas.

Llegada la noche, las mujeres se alistan para la cena con sus maridos y Lucrecia critica el vestido de Marcia; por su parte Florencia (Marta Julia) que salió espectacular, le propone prestarle un vestido con el que resalte más.

Los caballeros celebran el triunfo ante los inversionistas y Lucrecia e Inés llegan a felicitar a Esteban y le hacen ver cuánto lo quieren. Posteriormente llegan Florencia y Marcia, que luce espectacular con un vestido blanco que resalta todos sus atributos... ¿Qué dirán los caballeros sobre su atrevido look?

Será el próximo lunes 15 de agosto cuando se pueda descubrir de dónde parte esta historia de "La Madrastra" (2022) de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!