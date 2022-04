Dentro y fuera de la ficción, Maribel Guardia brilla con luz propia con vestidazo de brillos

Así es como, dentro de la ficción en "Corona de Esperanza" -continuación de "Corona de Lágrimas" (2012), luce en las grabaciones la actriz Maribel Guardia; y en realidad brilla con luz propia con un escotado vestido de brillos con el que enseña pierna.

Tras una década del estreno de "Corona de Esperanza", pareciera como si el tiempo no hubiera pasado por Maribel Guardia, quien como Julieta Vázquez cautivó a todo México y con el transcurso del tiempo se ha dedicado a permanecer en el gusto del público a través de sus redes sociales, en las que luce cuerpazo y belleza.

Y es que, la costarricense de 62 años compartió una foto junto a la actriz infantil Lara Campos, quien tmbién forma parte de "Corona de Esperanza", como se llamará la nueva telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa Univisión.

Lee también: Conquista Maribel Guardia entre estrellas de mar y olancitos

"#CORONADELAGRIMAS2 #coronadeesperanzas" se lee en la foto compartida por Maribel Guardia en sus historias de Instagram, en la que luce un entallado vestido pero azul turquesa pero que obedece a un look muy conservador.

Por otro lado, la madre de Julián Figueroa, aprovechó su poder de convocatoria y fama en la redes sociales con más de 7.5 millones de seguidores, para lucir su belleza y empoderamiento como mujer con un escotado vestido negro, de brillos y largo de pronunciadas aberturas que dejó ver sus estilizadas piernas.

Lee también: Maribel Guardia luce abdomen de lavadero con blusita ombliguera y Biby Gaytán reacciona

"#feliz #viernes 'No esperes que todo el mundo te ame, la mayoría de las personas ni siquiera se aman a sí mismas'. #look @blacksecret.mx", escribió la mañana de este viernes la actriz que ha seguido atrapando con su belleza a sus seguidores; incluso, hasta la cantante Diana Reyes reaccionó con un: "La más!!!" seguido de una tercia de llamaradas de fuego.

La actriz Eugenia Cauduro de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), también volteó a ver a Maribel Guardia y la costarricense le mereció un: "Eternamente bella!" como la emblemática canción de los 90's de Alejandra Guzmán 'la Reina de Corazones'.

Y entre muchos otros piropos y cientos de reacciones, Maribel Guardia ha conseguido más de 16,300 corazones rojos y 300 comentarios llenos de admiración de parte de sus fans.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!