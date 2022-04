Hace unos días se dio el claquetazo inicial para el arranque de las grabaciones de la telenovela “Vencer la ausencia”, la cuarta de la saga “Vencer” de Rosy Ocampo, que será protagonizada por Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni.

Y fueron precisamente las tres primeras que llamaron la atención de los internautas luego de darse a conocer los cambios de imagen a los que fueron sometidas las actrices, pues decepcionaron sus looks para esta ficción y muchos se preguntaron incluso si se trataba de una historia de época.

“Vencer la ausencia” marca el regreso de Ariadne Díaz a las telenovelas después de cuatro años de ausencia y tras ese tiempo lejos de la televisión, el look de la actriz decepcionó tanto como el de sus compañeras, pues a consideración de los televidentes en redes sociales, es demasiado sencillo.

“No les favorece”

En la cuenta fandom de Instagram de Infonovelas se compartió una imagen en la que aparecen tres de las cuatro protagonistas de la historia luciendo sus looks para este melodrama, pero estos no convencieron a todos y las críticas llegaron a redes sociales.

De entrada, algunos de los internautas cuestionaron si la historia estaría ubicada en una época pasada, debido a que la ropa y los looks parecían de al menos 20 años atrás, aunque otros respondieron que probablemente la vestimenta era más para enfatizar las diferentes niveles socioeconómico a las que pertenecían las protagonistas.

Pero eso no fue todo, la mayoría captó de inmediato que el cabello de Mayrín Villanueva y Alejandra Barros, sobre todo, se veía muy falso y preguntaron que si eran pelucas y, en todo caso, era mejor que las cambiarán pues lucían poco realistas.

“Que les cambien las pelucas”, “Sí, las pelucas se ven muy falsas”, “Seguro van a tener escenas de recuerdos, pero no creo que ese sea el look final”, “El personaje de Ale Barros tendrá cáncer por eso la peluca”, “Ellas me encantan, el look está muy mal”, “No se les ve muy natural, ¿o es la peluca?”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos consideraron que los looks de Mayrín Villanueva y Alejandra Barros eran muy similares y el de Ariadne Díaz, aunque no convenció del todo, era el que más se salvaba, pero la mayoría coincidió que las tres son muy buenas actrices pero sus caracterizaciones sólo decepcionó a los fans.

“Ariadne se ve muy fresca, pero sus compañeras tienen un look nada favorecedor”, “Ari es muy joven y linda para que la peinen así”, “Ellas me gustan, pero la elección de los protagonistas varones no”, “Concuerdo con la mayoría, el elenco está bien, pero qué horrible caracterización les hicieron”, se lee en redes sociales.

