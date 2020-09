Debuta el papá de Angelique Boyer en Imperio de Mentiras

Sin duda alguna, Angelique Boyer está en uno de lo mejores momentos de su carrera, tras volver a la pantalla chica a protagonizar "Imperio de Mentiras", novela en la que a una semana de su estreno, ha cautivado al público que la sigue, así como a los medios y demás. Pero en esta ocasión el éxito no vendría sólo para ella, pues su padre Patrick Boyer, debutó como actor en el melodrama producido por Giselle González.

En entrevista con el programa "Despierta en América" de la Cadena Univisión, Angelique compartió que ella no sabía de la participación de su papá en "Imperio de Mentiras" y contó lo que sintió al verlo cuando ella estaba en plena grabación en una escena de drama.

"Mi papá hizo un cameo (tipo de aparición cinematográfica personal), pero lo van a ver muchísimo más adelante. ¡Me emocioné muchísimo!... Más adelante lo podrán ver a él también, se ve muy guapo. Él estaba súper tranquilo; yo me empecé a poner más nerviosa que él; fue muy chistoso y un gran momento", contó la actriz.

La pareja de Sebastián Rulli dijo que su incursión en la telenovela ocurrió cuando fueron a grabar a Querétaro ya que su padre vive en Juriquilla, Qro., por lo que la productora del melodrama se encargó de hacer algunos arreglos para que Angelique pudiera ver a su padre, ¡hasta actuar!

"Fuimos a grabar a Querétaro, grabamos unas escenas en el aeropuerto y mi papá vive en Juriquilla, Querétaro. Me fue a ver grabar, llevaba muchos meses de no verlo por la pandemia. De pronto estoy grabando una escena de llanto y veo que Giselle está armando algo detrás de cámaras, yo enfocada y de pronto veo pasar a mi papá en la escena justo cuando la cámara me estaba tomando a mí", explicó muy emocionada.

Angelique tiene una relación muy estrecha con su padre, aunque casi no lo ve físicamente; pero ahora con su su incursión en el melodrama, podrá estar más cerca de él. El señor es viudo, ya que la madre de Angelique, Doña Sylvie Rousseau, murió el 18 de junio de 2014, a los 49 años, cuando permanecía en terapia intensiva, tras haber sido operada. También padecía cáncer de pulmón, lo que le acrecentó el problema cardíaco.

Sin embargo, pese a que el deceso de su madre fue una pérdida irreparable tanto para ella como para su hermano y su padre, la actriz vive rodeada de amor, de su propio padre Patrick Boyer, su pareja Sebastián Rulli con quien tiene ya seis años de relación, y el cariño del público y seguidores; por lo pronto podrá disfrutar mucho más seguido de la presencia de su padre.

