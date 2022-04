De villanos en La Sombra del Pasado, Alexis Ayala y Alejandra Barros de nuevo en Vencer la Ausencia

Tras más de dos décadas de pertenecer a las interminables filas de actores de Televisa, Alejandra Barros y Alexis Ayala se rencontrarán este 2022 en "Vencer la Ausencia", telenovela que es la cuarta al hilo de la franquicia "Vencer", producida por Rosy Ocampo, y en la que al parecer, todo indica que tras haber protagonizado una pareja de villanos den "La Sombra del Pasado" (2014), en esta nueva etapa volverán a compartir créditos como tal y ya se pueden ver las primeras imágenes juntos.

En "La Sombra del Pasado", que fue producción de MaPat López para la televisora de San Ángel en 2014, en las que ambos actores le hacían la vida imposible a Michelle Renaud y Pablo Lyle, quienes daban vida a los protagonistas, no ha sido el único proyecto en el que han coincidido Alejandra Barros y Alexis Ayala.

Pues desde los inicios de sus respectivas carreras, cuando Alejandra Barros debutó en los melodramas con "Confidente de Secundaria" (1996) y Alexis Ayala hubiera hecho seis años antes en "Cuando Llega el Amor" (1989-1990) y siete melodramas en su haber, ése fue el primer proyecto en el que les hubiera tocado trabajar juntos.

Además, ambos actores que forman parte de la privilegiada fila de actores de Televisa y otras televisoras, también han actuado en "Huracán" (1997-1998), y después de "La Sombra del Pasado" (2014-2015), ambos fueron parte importante de "Mujeres de Negro" (2016) -ella como protagonista y él, en un personaje estelar-.

Pero la vida actoral los ha vuelto a unir y tras venir ambos de éxitos como "Si Nos Dejan" (2021) -en el caso de Alexis Ayala- y "Los Ricos También Lloran" (2022) -ambas, producciones de Carlos Bardasano para la cadena Televisa Univisión-, Alejandra Barros y Alexis Ayala coinciden ya, por quinta ocasión en los foros de grabación.

Será en "Vencer la Ausencia", en la que darán vida a Celeste y Braulio, y ellos mismos compartieron las primeras imágenes posando juntos en las grabaciones del melodrama de Rosy Ocampo, mismas que ya circulan en redes sociales y no sólo eso, sino que además se hace una comparación de cómo lucían en "La Sombra del Pasado" como los villanos y como lucen ocho años después en este proyecto.

Al momento, no se sabe exactamente cuáles serán los roles que ambos desempeñen, pero todo parece indicar que van como pareja de nueva cuenta y hasta han recordado que, Candela y Severiano, vuelven a verse las caras ocho años después.

Será el próximo mes de julio que "Vencer la Ausencia" entre al aire, todo parece indicar que en el horario estelar de ls 8:30 pm -como los demás proyectos de la saga-, y será a partir del día 18 que se pueda disfrutar de esta cuarta entrega de Vencer.MX.

Diana Palacios Periodista

