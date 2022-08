¿De tal palo tal astilla? el mangazo de Adrián Di Monte es hijo de Eduardo España en La Madrastra

La telenovela "La Madrastra" está conformada por un gran elenco que hará de todo para mantener entretenidos a los televidentes; no obstante, hay algunos que, aunque familiares, son muy diferentes entre sí, como el mangazo de Adrián Di Monte que es hijo del comediante Eduardo España en el melodrama... ¿De tal palo tal astilla?

La aparición de Adrián Di Monte en el segundo capítulo de "La Madrastra" ya empezó a causar estragos en la historia; pues primero sueña con hacer casting en Lom-Art Entretaiment, la empresa de Esteban Lombardo que se dedica a desarrollar shows y espectáculos masivos.

Incluso, ya deja ver sus tintes de villano, tras hostigar a Celia Núñez (Julia Urbini), la recepcionista de la empresa y con la que tuvo un relación amorosa. Pero por otro, se ve que no dejará de acorralar a las mujeres con tal de hacer dinero y salir de pobre.

Y es que el actor cubano tuvo la misma escuela dentro de la historia, que su papá, Rufino González 'El Tortuga' -interpretado por el comediante Eduardo España-, un hombre sin oficio ni beneficio cuya obsesión es el juego en los casinos y ni para comer tiene en su casa.

Por lo que su hijo Álvaro no ha tenido buen ejemplo y ahora hasta ha amenazado a Paula Ferrer (Denia Agalianu), la novia y supuesta "próxima" prometida de Esteban Lombardo (Andrés Palacios), tras haberse metido con ella a la cama -en su primer aparición en el melodrama-, inmediatamente después de que ella despidiera a su novio de su departamento.

Pero las cosas se complicarían para Paula cuando éste se vuelva a aparecer en su camino después de que ella le dijo que ya no podrían volver a estar juntos como pareja, pues está a punto de casarse con Esteban Lombardo. Pero él se rio de ella.

Y eso no es todo, pues además Álvaro fue al negocio de Paula y le pidió dinero... mucho dinero, con la advertencia de que si no le daba un peso para poder sobrevivir, le enseñaría el vídeo en el que ambos aparecen en una situación bastante comprometedora, por lo que Paula se queda si palbras.

Por otro lado, hay una enorme diferencia física entre Álvaro y su padre, Rufino González 'El Tortuga': pues Álvaro es un apuesto chico, cuya galanura le ha servido para engatusar a una que otra mujer; mientras que Rufino es bajo de estatura, no muy bien parecido y no tiene ni cabello. Pero en lo que sí se parecen los personajes es que ambos harán todo por salir adelante a base de vivir de los demás.

El pasado 14 de agosto, el sitio telenovelero de Instagram Confesiones de Famosos, se encargó de compartir que este par de actores que son como el agua y el aceite, son padre e hijo en "La Madrastra". Si quieres ver más de su historia familiar, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!