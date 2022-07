De su debut en Mi Fortuna es Amarte, confirmada Daniela Martínez para Mi Secreto

Luego de debutar como Regina Cantú Robles en la exitosa telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), la joven actriz Daniela Martínez Caballero, se ha unido al elenco de la prometedora historia que llevará por nombre "Mi Secreto", producción de Carlos Moreno Laguillo para Televisa.

Pues tras el éxito de dos producciones como "Fuego Ardiente" (2021) y posteriormente "Mi Fortuna es Amarte" en el mismo año, el productor y la joven actriz, brillaron por separado y este 2022, el proyecto de "Mi Secreto" los ha unido para hacer mancuerna.

La primicia de la participación de Daniela Martínez en "Mi Secreto", fue compartida por el periodista Chema Cortés en su sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, en la que ha dicho que en esta ocasión la actriz dará vida a Melissa en la nueva novela de Carlos Moreno Laguillo.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

Luego de expresar su emoción por su primera participación en una producción grande que no sólo fue producida para Televisa, sino que además brilló en las pantallas de televisión en Estados Unidos a través de la señal de Univisión, Daniela Martínez apuesta por la actuación en su segundo proyecto.

En su momento, la guapa actriz escribió en su cuenta de Instagram: "No saben como tengo el estomago en este momento, tantos sentimientos encontrados que no sé ni por dónde empezar, sólo quiero dar las gracias por la oportunidad y por creer en mí, este proyecto trajo tantas cosas nuevas y cambios en mi vida que estaré siempre agradecida con él", tras terminarse las grabaciones de "Mi Fortuna es Amarte".

Lee también: Sara se va de Santa Catalina y Pedro descubre que ella no es una del Monte en La Herencia

La joven actriz nació un 6 de noviembre de 2002 en el estado de Tabasco, México e inició su vida artística en comerciales para televisión. Y aunque este género ha marcado su vida, la guapa actriz e influencer, famosa por sus vídeos de TikTok, también ha hecho teatro; y ha participado en puestas en escena como "Jesucristo Súper Estrella", "Vaselina" y "Peter Pan".

En la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" Daniela Martínez interpretó a la hija menor de la familia Cantú Robles, conformada por sus padres Adrián Cantú (Sergio Sendel) y Natalia Robles de Cantú (Susana González) y su hermana Andrea Cantú Robles (Fernanda Urdapilleta).

Este 2022, se le verá actuar al lado del elenco juvenil que ya ha sido confirmado por Carlos Moreno Laguillo en el que figuran estrellas como Diego Klein y Andrés Baida ("Los Ricos También Lloran" / 2022), Macarena García ("100 Días Para Enamorarse" / 2021) e Isidora Vives ("Si Nos Dejan" / 2021).

La producción también traerá de nuevo a la pantalla chica a actores como Eric del Castillo, Alma Delfina y Karyme Lozano y será a partir del segundo semestre de este 2022, cuando vea la luz "Mi Secreto".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!