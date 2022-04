De ser La Madrastra, ellos serían el par de galanes que tendrá Aracely Arámbula

La reciente e inesperada visita de la actriz Aracely Arámbula a Televisa -la casa que la vio nacer y crecer como una de las estrellas más codiciadas de la televisión-, ha despertado fuertes rumores en cuanto a que estaría de regreso en la casa televisora para protagonizar el remake de "La Madrastra" y de ser así, 'la Chule' y tendría a un par de galanes con los que estaría compartiendo créditos.

Las sorpresas que ha generado la algarabía del regreso de Aracely Arámbula a la televisora de San Ángel, han puesto las antenas muy atentas de los curiosos a captar cualquier tipo de información que revele si la también cantante marcará su regreso a los melodramas de la empresa luego de 13 años, siendo el también el remake de "Corazón Salvaje" su último melodrama, que protagonizó por partida doble con dos personajes de hermanas gemelas junto a Eduardo Yáñez y Cristián de la Fuente.

Y entre los detalles que han salido a la luz, son el par de actores con quienes Aracely Arámbula compartiría créditos protagónicos; se trata de dos experimentados actores que tienen ya varios kilómetros de lona recorrida en el medio del espectáculo, los dos son de origen argentino y sus nombres obedecen nada más y nada menos que a René Strickler y Juan Soler, quienes además, han sido los galanes protagónicos de un sinfín de telenovelas en México producidas para Televisa.

De ser ciertos dichos rumores, Aracely Arámbula y Juan Soler estarían reencontrándose en los foros de grabación luego de 26 años cuando ella apenas tenía en su haber cuatro telenovelas al hilo y el argentino, quien debutó en México con "Bajo un mismo rostro" (1995) con una telenovela hecha en su natal Argentina.

Posteriormente, ambos coincidieron en "Cañaveral de Pasiones" (1996) y luego en "Pueblo Chico, Infierno Grande" (1997) y aunque en ninguna de las dos telenovelas tuvieron relación directa, ambos famosos la empezaban "a romper" ya con sus actuaciones en televisión.

En cuanto a Rene Strickler, quien tiene un total de 26 melodramas en su trayectoria como actor, todos de Televisa, sería la primera vez que estaría coincidiendo en un mismo proyecto con 'la Chule', por lo que podría resultar todo un éxito en la pantalla chica de Televisa Univisión, nueva cadena para la que sería producido el melodrama bajo el liderazgo de Carmen Armendáriz.

Por otro lado, los expertos indican que las grabaciones arrancarán en el mes de junio y su estreno se podría dar después de la aún no estrenada telenovela "Mujer de Nadie", en el horario estelar de las 9:30 p.m., por el Canal de Las Estrellas.

Los sitios telenoveleros de Instagram @noveleandomex y @confesiones de famosos, aseguran que fue el comunicador Alejandro Zúñiga, quien a través de su canal de YouTube, confirmó que Aracely Arámbula será la protagonista del remake que en 2005 fuera protagonizado por Victoria Ruffo y César Évora.

Y por si fuera poco, uno de los conductores que tiene más poder ante las cámaras y gracias a su voz como es Juan José Origel, vendría a ratificar la noticia sobre dicho personaje protagónico, del que seguramente en unos días se estaría confirmando o desmintiendo. Aunque lo cierto es que la visita de Aracely Arámbula a Televisa y la postura de apertura que trae para hablar ante las cámaras de lo que sea -incluso de sus hijos-, no es casualidad.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!