¿De qué trata Vencer la Ausencia? productora Rosy Ocampo lo revela

Durante el claquetazo oficial, o mejor conocido como el inicio de las grabaciones de la telenovela "Vencer la Ausencia", la productora Rosy Ocampo reveló a la prensa de qué tratará la cuarta entrega de la franquicia "Vencer" al hilo, y esto fue lo que contó.

La telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y María Perroni Garza, se centrará en las pérdidas de todo tipo que tendrán que superar. Pues contó que mientras en "Vencer el Pasado" (2021) se abordó el tema del uso excesivo e irresponsable de las redes sociales, esta vez quiso destacar un tema mucho más humano.

"Hacemos muchas sesiones de grupo, estamos muy de cerca con la audiencia y vimos que todos tenemos un hoyo en el corazón, un vacío muy profundo y que tenemos que ver la forma de poder salir adelante y agarrar coraje y fuerza de donde sea para poder sobre llevar una pérdida o una ausencia... Y es así como estuvimos creando este tipo de historias que son historias muy luminosas, [que muestran] cómo estas familias salen adelante".

Así mismo, Rosy Ocampo se adentró en los personajes y dijo: "En el caso de Mayrín Villanueva [Esther], pierde lo más terrible que uno puede perder que es un hijo. En el caso de Julia [Ariadne Díaz], el marido desaparece y ella tiene que salir adelante con la familia que tiene sus propios retos".

Una tercera protagonista es Alejandra Barros, quien dará vida a Celeste, de quien Ocampo contó: "En el caso de Alejandra Barros tiene dos [pérdidas]... Después de costarle mucho trabajo embarazarse -ya por edad, buscó de diversas formas-; y cuando ella y su pareja, que es Alexis Ayala [Braulio], logran por fin embarazarse, le dan un diagnóstico de un enfermedad catastrófica, que es la arteriosclerosis múltiple".

Por último, contó sobre la menor de las protagonistas que es María Perroni Garza, de quien reveló: "Y en el caso de Rayo que es la chiquita -la hija en la vida real de Mariana Garza-, ella pierde a su mamá. Entonces cada una de ellas tiene una pérdida distinta.

"Y nuestros protagonistas masculinos, también tienen que afrontar pérdidas, en el caso de David Zepeda [Jerónimo], es una pérdida de la paternidad, en el sentido de que muchas veces nosotros -y muchos de ustedes que yo creo que son padres de familia-, pensamos que con el hecho de ser proveedores cumplimos con la función de la paternidad, y realmente cuando queremos acercarnos a nuestros hijos, nos damos cuenta de que son unos perfectos desconocidos.

En el caso de él, él piensa que el hecho de poder trabajar y pagarles su escuela, su carrera, es más que suficiente y se da cuenta que no. Y va a tener que lidiar con esa ausencia y de tener que recuperar a su familia.

La entrevista fue compartida por el periodista Edén Dorantes a través de su canal de YouTube, mismo quien cuestionó a Rosy Ocampo sobre cuántos capítulos tendrá "Vencer la Ausencia", a lo que dijo: "Son 80 capítulos de una hora y de hecho los otras entregas también han sido de este número de capítulos y salimos al aire el día 18 de julio a las 8:30 de la noche".

En cuanto a los "guiños" que estarán presentes en la cuarta entrega de la saga, Rosy Ocampo contó: "Uno, obviamente empieza la historia el personaje de Angelique Boyer [la bióloga Renata Sánchez Vidal], ella nos hace favor de abrir la historia; y tenemos a dos personajes que van a repetir, uno es Sammy [José Remis] y el otro es Erik [Miguel Martínez]".

"Y hay ciertos guiños, porque por ejemplo, cuando vamos a hacer una prueba de paternidad, vamos a ir a los laboratorios que vimos en 'Vencer el Pasado', se crea este universo, ¿no? que le llamamos el 'Universo Vencer'...", finalizó.

